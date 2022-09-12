Чи планують українські біженці повернутися додому цього року

В опитуванні взяли участь 1 440 громадян України. Таке опитування влаштувало міжнародне агентство із працевлаштування Gremi Personal.

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Так, згідно з результатами, більшість українських переселенців має намір повернутися після війни. Статистика показує, що:

22,2% респондентів – мають намір виїхати в Україну цієї осені або взимку;

мають намір виїхати в Україну цієї осені або взимку; 35% – залишаються у Польщі до наступного року;

залишаються у Польщі до наступного року; 25,6% – хочуть поїхати додому, як тільки закінчиться війна;

хочуть поїхати додому, як тільки закінчиться війна; 17,1% – залишаються у Польщі на невизначений термін.

Дані UNICEF також підтверджують загальні настрої українських громадян за кордоном – близько 53% батьків планують віддати дітей у польські школи, що свідчить про наміри лишатися щонайменше на пів року.

Ми прогнозуємо, що більша частина українців повернеться на батьківщину, як тільки мине небезпека. Однак значна частина громадян залишиться за кордоном через низку суб'єктивних факторів,

– зазначила директорка департаменту рекрутації Gremi Personal Анна Джоболда.

Вона сказала, що найпесимістичніші прогнози щодо опалюваного сезону підштовхують українців перезимувати у Польщі.



Результати опитування українців у Польщі / Фото Gremi Personal