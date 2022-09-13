Зеленский встретился с гендиректором МОМ

Владимир Зеленский поблагодарил Виторино за визит и посещение деоккупированных территорий Киевщины. Он призвал главу МОМ в самых больших объемах донести до мира правду, которую тот увидел в Украине.

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По словам главы государства, широкомасштабное российское вторжение, несомненно, привело к катастрофическим гуманитарным последствиям. Как результат – произошел самый большой кризис вынужденного переселения в мире.

Он добавил, что знает и ценит, что Международная организация по миграции поддерживает украинцев не словами, а конкретными шагами.

Знаем и ценим, что МОМ поддерживает украинцев не словами, а конкретными шагами. Прежде всего вынужденно перемещенных лиц как внутри Украины, так и за ее пределами,

– отметил Зеленский.

В частности, говорится о практической помощи от ООН более миллиону украинцев – как вынужденным переселенцам за пределами нашего государства, так и внутренне перемещенным.



Зеленский на встрече с Виторино / Фото пресс-службы Президента Украины

Также во время разговора президент акцентировал на необходимости поддержки украинцев, которые возвращаются домой или перемещаются в более безопасные регионы страны, особенно в вопросе обеспечения жильем. Он отметил, что полезной была бы помощь в виде микрокредитов.

Массовая депортация украинцев

Отдельной темой переговоров стала устроенная захватчиками незаконная массовая депортация украинцев в россию – женщин, детей и украинских защитников, и система фильтрационных лагерей.

Зеленский подчеркнул, что это является грубым нарушением международного гуманитарного права и военным преступлением, и призвал Антонио Виторино максимально давить на россию для того, чтобы положить конец этому.



Антонио Виторино на встрече с Зеленским / Фото пресс-службы Президента Украины

О чем еще говорили

Собеседники предметно обсудили конкретные направления дальнейшего сотрудничества Украины с МОМ, в частности, комплексное долгосрочное решение насущных проблем вынужденных переселенцев.

Президент проинформировал Виторино о вызовах, которые ожидаются в связи с приближением отопительного сезона, прежде всего из-за того, что россия начала наносить удары по объектам критической инфраструктуры.

Глава государства также отметил важность полной реализации мандата МОМ на освобожденных от оккупантов территориях Украины.