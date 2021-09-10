Зелена столиця Європи 2023: яке місто перемогло у номінації – рішення Європейської комісії

У фінському місті Лахті оголосили європейське місто, яке отримало титул "Зелена столиця Європи 2023". Прихильність журі Європейської комісії отримав Таллінн.

Загалом за перемогу боролись 16 європейських міст. Крім естонської столиці, у лідерах опинились шведський Гельсінгборг, польський Краків та болгарська Софія.

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Що відомо про титул "Зелена столиця Європи"

Титул "Зелена столиця Європи" – ознака визнання Європейською комісією міста, яке є передовим у галузі природоохоронної діяльності, є прикладом для інших міст, і розробляє інноваційні рішення з метою розв'язання екологічних проблем.

Мета конкурсу – покращити умови життя в європейських містах, а також оцінити та підтримати зусилля, які вони докладають у галузі екологічних ініціатив. Титул присвоюють населеним пунктам, які покращують і планують систематичні, цілісні зміни міського середовища шляхом впровадження різноманітних видів діяльності.

Перемога Таллінна

Цьогоріч, згідно з оцінками журі, Таллінн став флагманом "зеленого світогляду" – колишні промислові зони міста озеленюються, а мешканці та гості столиці можуть користуватись безкоштовним громадським транспортом, що значно зменшує викиди вуглецю від приватних авто.

Минулого року Таллінн також претендував на перемогу, однак тоді титул віддали французькому Греноблю.

Переможці минулих років

"Зелена столиця Європи" – це ініціатива Європейської комісії, яку запровадили ще у 2009 році. Переможцю зазвичай надають титул на рік вперед.

Список всіх переможців: хронологічна таблиця