Всего за победу боролись 16 европейских городов. Кроме эстонской столицы, в лидерах оказались шведский Хельсингборг, польский Краков и болгарская София.

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Что известно о титуле "Зеленая столица Европы"

Титул "Зеленая столица Европы" – показатель признания Европейской комиссией города, который является передовым в области природоохранной деятельности, является примером для других городов, и разрабатывает инновационные решения экологических проблем.

Цель конкурса – улучшить условия жизни в европейских городах, а также оценить и поддержать усилия, которые они прилагают в области экологических инициатив. Статус присваивается населенным пунктам, которые улучшают и планируют систематические, целостные изменения городской среды путем внедрения различных видов деятельности.

Победа Таллинна

В этом году, по оценкам жюри, Таллинн стал флагманом "зеленого мировоззрения" – бывшие промышленные зоны города озеленяются, а жители и гости столицы могут пользоваться бесплатным общественным транспортом, что значительно уменьшает выбросы углерода от автомобилей.

В прошлом году Таллинн также претендовал на победу, однако тогда титул отдали французскому Греноблю.

Победители прошлых лет

"Зеленая столица Европы" – это инициатива Европейской комиссии, которую ввели еще в 2009 году. Победителю обычно присваивают титул на год вперед.

Список всех победителей: хронологическая таблица