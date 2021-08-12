Радісну новину повідомило у фейсбуці Посольство України в Італії. Збірка має назву "Вільні іскри мого голосу".
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Про що розповіли у посольстві
Відомо, що над книгою працювала Віра Дунас. Вона є філологинею-україністкою, літературознавицею та перекладачкою.
Ми щиро пишаємось тим, що тепер вимогливий італійський читач та представники провідних літературних студій Італії мають можливість познайомитись ближче з шедеврами поетичної спадщини Лесі Українки,
– йдеться в повідомленні посольства.
Твори Лесі Українки переклали італійською мовою / Зображення Посольство України в Італії
Про Лесю Українку
- Леся Українка (справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач) – українська письменниця, перекладачка, фольклористка, культурна діячка, співзасновниця літературного гуртка "Плеяда".
- Писала в жанрах драми, лірики, епосу, прози й публіцистики, наспівала 220 народних мелодій, було долучена до процесів українського національного відродження.
- Померла 19 липня 1913 року в Сурамі у віці 42 років, хворіла на туберкульоз кісток.