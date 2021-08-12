Радісну новину повідомило у фейсбуці Посольство України в Італії. Збірка має назву "Вільні іскри мого голосу".

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Про що розповіли у посольстві

Відомо, що над книгою працювала Віра Дунас. Вона є філологинею-україністкою, літературознавицею та перекладачкою.

Ми щиро пишаємось тим, що тепер вимогливий італійський читач та представники провідних літературних студій Італії мають можливість познайомитись ближче з шедеврами поетичної спадщини Лесі Українки,

– йдеться в повідомленні посольства.

Твори Лесі Українки переклали італійською мовою / Зображення Посольство України в Італії

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