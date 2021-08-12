Радостную новость сообщило в фейсбуке Посольство Украины в Италии. Сборник называется "Свободные искры моего голоса".

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О чем рассказали в посольстве

Известно, что над книгой работала Вера Дунас. Она является украинским филологом, литературоведом и переводчиком.

Мы искренне гордимся тем, что теперь требовательный итальянский читатель и представители ведущих литературных студий Италии имеют возможность познакомиться ближе с шедеврами поэтического наследия Леси Украинки,

– говорится в сообщении посольства.

Произведения Леси Украинки перевели на итальянский язык / Изображение Посольство Украины в Италии

О Лесе Украинке