Радостную новость сообщило в фейсбуке Посольство Украины в Италии. Сборник называется "Свободные искры моего голоса".
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О чем рассказали в посольстве
Известно, что над книгой работала Вера Дунас. Она является украинским филологом, литературоведом и переводчиком.
Мы искренне гордимся тем, что теперь требовательный итальянский читатель и представители ведущих литературных студий Италии имеют возможность познакомиться ближе с шедеврами поэтического наследия Леси Украинки,
– говорится в сообщении посольства.
Произведения Леси Украинки перевели на итальянский язык / Изображение Посольство Украины в Италии
О Лесе Украинке
- Леся Украинка (настоящее имя Лариса Петровна Косач) – украинская писательница, переводчица, фольклористка, культурная деятельница, соучредитель литературного кружка "Плеяда".
- Писала в жанрах драмы, лирики, эпоса, прозы и публицистики, напела 220 народных мелодий, была приобщена к процессам украинского национального возрождения.
- Умерла 19 июля 1913 года в Сурами в возрасте 42 лет, болела туберкулезом костей.