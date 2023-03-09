Підвищення вартості проїзду по А2

З 9 березня водії легкових автомобілів платитимуть на 28 злотих (+7,7%) більше, ніж раніше, за кожну з трьох ділянок автостради А2 у між Новим Томишлем і Коніном. Проїзд усієї 149-кілометрової ділянки коштуватиме 84 злотих замість 78 злотих, як було раніше, тобто за кожен пройдений кілометр доведеться заплатити 0,56 злотих.

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Попереднє підвищення відбулося у вересні 2022 року. До нього за всю ділянку між Новим Томишлем і Коніном потрібно було заплатити 75 злотих.

Водіям більших авто доведеться платити значно більше. Авто з двома осями з причепами платитимуть 129 злотих, водії тривісних автомобілів сплачуватимуть 198 злотих, а ті, хто їде у вантажівках з більш ніж трьома осями та тривісними автомобілями з причепами, сплатять 300 злотих.

А пасажири, які подорожують мотоциклами, платитимуть менше, ніж раніше, для них виділять окрему цінову категорію. Вони платитимуть 14 злотих за кожну з трьох платних ділянок, тобто 42 злотих за всю ділянку між Новим Томишлем і Коніном.

Ділянка автомагістралі A2, яка також є кільцевою дорогою Познані між розв’язками Poznań Zachód і Poznań Wschód, залишиться безплатною.

Чому підняли ціни

Зміна цін продиктована зростанням вартості поточного утримання, вартості фінансування – обслуговування кредитів та вартості поточних і планованих інвестицій. Зростання цін на матеріали та послуги в різних галузях економіки фіксує найвищі показники в історії.

У січні 2023 року зростання інфляції в Польщі сягнуло небаченого за 26 років рівня – аж 17,2% у порівнянні з минулим роком. Зростання цін на послуги та енергоносії, включно з підвищенням цін на енергоносії на 34% щорічно, значно збільшує витрати на утримання автомагістралей.