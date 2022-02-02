Збільшення зарплат та роботи-прибиральники: свіжі нововведення зі сфери торгівлі у Польщі

2 лютого 2022 , 21:35
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Джерело:

Yavp.pl

У січні 2022 року відбулися чимало змін та нововведень у сфері торгівлі у Польщі. Серед найбільш революційних – роботи-прибиральники в Auchan.

Однак це далеко не всі нововведення. Про найактуальніші зміни – читайте далі.

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Роботи-прибиральники в Auchan

Після успішних тестів у 2021 році Auchan починає впроваджувати в Польщі роботів, які підтримуватимуть чистоту магазинів 24 години на добу. Проєкт стартує з гіпермаркетів у Бидгощі, а тоді пошириться й на інші міста.

Роботи-прибиральники працюють повністю автономно й заправляються водою та миючими засобами. За їхньою роботою можна спостерігати в режимі онлайн.

Kaufland підвищує зарплати

А працівники мережі Kaufland з березня 2022 року отримуватимуть більші зарплати. Так, заробітня плата продавця-касира зросте з 4100 до 4500 злотих брутто.

Підвищення заробітної плати також торкнеться працівників логістики на вибраних посадах. Також через розширення Kaufland виділить 11 мільйонів злотих на створення нових робочих місць.

Primark заходить в нові великі міста в Польщі

Компанія Primark, яка продає брендовий одяг, взуття, аксесуари, парфумерію та товари для дому, оголосила про відкриття двох нових магазинів у Польщі:

  • у Лодзі (торговий центр Manufaktura),
  • Вроцлаві (ТЦ Magnolia Park).

Щоправда, станеться це поки не скоро: лише наприкінці 2023 року. Також компанія раніше анонсувала відкриття своїх магазинів у Кракові та Катовіце.


Primark заходить в нові великі міста в Польщі / Фото The Guardian

Які ще новинки чекають на польських покупців

  • Інтернет-магазин Barbora.pl запрацює у Кракові. Там діятиме доставка з дистриб'юторського центру у Катовіце, який відкрили в листопаді 2021 року. На сайті компанії можна буде замовити продукти, побутову хімію, косметику, товари для дітей чи тварин.
  • Eobuwie змінює назву на Modivo. Компанія Eobuwie, що займається онлайн-продажем взуття та аксесуарів у Польщі, з лютого 2022 року змінить назву на Modivo SA. Рішення пов’язане з планами компанії щодо подальшої закордонної експансії.
  • Поштомати від AliExpress. Найближчими місяцями в Польщі з’являться ще 3000 поштоматів для отримання посилок з AliExpress. Машини китайської логістичної компанії Cainiao, що належить до Alibaba Group, вже можна побачити у Вроцлаві, Лодзі, Варшаві, Катовіце та Познані.
Автор: Альона Захарова