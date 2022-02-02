Збільшення зарплат та роботи-прибиральники: свіжі нововведення зі сфери торгівлі у Польщі

У січні 2022 року відбулися чимало змін та нововведень у сфері торгівлі у Польщі. Серед найбільш революційних – роботи-прибиральники в Auchan.

Однак це далеко не всі нововведення. Про найактуальніші зміни – читайте далі.

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Роботи-прибиральники в Auchan

Після успішних тестів у 2021 році Auchan починає впроваджувати в Польщі роботів, які підтримуватимуть чистоту магазинів 24 години на добу. Проєкт стартує з гіпермаркетів у Бидгощі, а тоді пошириться й на інші міста.

Роботи-прибиральники працюють повністю автономно й заправляються водою та миючими засобами. За їхньою роботою можна спостерігати в режимі онлайн.

Kaufland підвищує зарплати

А працівники мережі Kaufland з березня 2022 року отримуватимуть більші зарплати. Так, заробітня плата продавця-касира зросте з 4100 до 4500 злотих брутто.

Підвищення заробітної плати також торкнеться працівників логістики на вибраних посадах. Також через розширення Kaufland виділить 11 мільйонів злотих на створення нових робочих місць.

Primark заходить в нові великі міста в Польщі

Компанія Primark, яка продає брендовий одяг, взуття, аксесуари, парфумерію та товари для дому, оголосила про відкриття двох нових магазинів у Польщі:

у Лодзі (торговий центр Manufaktura),

Вроцлаві (ТЦ Magnolia Park).

Щоправда, станеться це поки не скоро: лише наприкінці 2023 року. Також компанія раніше анонсувала відкриття своїх магазинів у Кракові та Катовіце.



Primark заходить в нові великі міста в Польщі / Фото The Guardian

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