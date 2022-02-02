- Однако это далеко не все нововведения. О самых актуальных изменениях – читайте дальше.
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Работы-уборщики в Auchan
После успешных тестов в 2021 году Auchan начинает внедрять в Польше роботов, поддерживающих чистоту магазинов 24 часа в сутки. Проект стартует с гипермаркетов в Быдгоще, а затем распространится и на другие города.
Работы-уборщики работают полностью автономно и заправляются водой и моющими средствами. За их работой можно наблюдать в режиме онлайн.
Kaufland повышает зарплату
А работники сети Kaufland с марта 2022 будут получать большие зарплаты. Так, заработная плата продавца-кассира вырастет с 4100 до 4500 злотых брутто.
Повышение заработной платы также коснется работников логистики на избранных должностях. Также через расширение Kaufland выделит 11 миллионов злотых на создание новых рабочих мест.
Primark заходит в новые крупные города в Польше
Компания Primark, продающая брендовую одежду, обувь, аксессуары, парфюмерию и товары для дома, объявила об открытии двух новых магазинов в Польше:
- в Лодзи (торговый центр Manufaktura),
- Вроцлаве (ТЦ Magnolia Park).
Правда, произойдет это пока не скоро: только в конце 2023 года. Также компания ранее анонсировала открытие своих магазинов в Кракове и Катовице.
Primark заходит в новые крупные города в Польше / Фото The Guardian
Какие еще новинки ждут польских покупателей
- Интернет-магазин Barbora.pl заработает в Кракове. Там будет действовать доставка из дистрибьюторского центра в Катовице, который был открыт в ноябре 2021 года. На сайте компании можно заказать продукты, бытовую химию, косметику, товары для детей или животных.
- Eobuwie сменяет название на Modivo. Компания Eobuwie, занимающаяся онлайн продажей обуви и аксессуаров в Польше, с февраля 2022 года сменит название на Modivo SA. Решение связано с планами компании по дальнейшей зарубежной экспансии.
- Почтомат от AliExpress. В ближайшие месяцы в Польше появятся еще 3000 почтоматов для получения посылок из AliExpress. Машины китайской логистической компании Cainiao, принадлежащей Alibaba Group, уже можно увидеть во Вроцлаве, Лодзи, Варшаве, Катовице и Познани.