Однак це далеко не всі нововведення. Про найактуальніші зміни – читайте далі.
Важливо Як змінюється ринок грошових переказів: експерт назвав ключові фінансові тренди
Роботи-прибиральники в Auchan
Після успішних тестів у 2021 році Auchan починає впроваджувати в Польщі роботів, які підтримуватимуть чистоту магазинів 24 години на добу. Проєкт стартує з гіпермаркетів у Бидгощі, а тоді пошириться й на інші міста.
Роботи-прибиральники працюють повністю автономно й заправляються водою та миючими засобами. За їхньою роботою можна спостерігати в режимі онлайн.
Kaufland підвищує зарплати
А працівники мережі Kaufland з березня 2022 року отримуватимуть більші зарплати. Так, заробітня плата продавця-касира зросте з 4100 до 4500 злотих брутто.
Підвищення заробітної плати також торкнеться працівників логістики на вибраних посадах. Також через розширення Kaufland виділить 11 мільйонів злотих на створення нових робочих місць.
Primark заходить в нові великі міста в Польщі
Компанія Primark, яка продає брендовий одяг, взуття, аксесуари, парфумерію та товари для дому, оголосила про відкриття двох нових магазинів у Польщі:
- у Лодзі (торговий центр Manufaktura),
- Вроцлаві (ТЦ Magnolia Park).
Щоправда, станеться це поки не скоро: лише наприкінці 2023 року. Також компанія раніше анонсувала відкриття своїх магазинів у Кракові та Катовіце.
Primark заходить в нові великі міста в Польщі / Фото The Guardian
Які ще новинки чекають на польських покупців
- Інтернет-магазин Barbora.pl запрацює у Кракові. Там діятиме доставка з дистриб'юторського центру у Катовіце, який відкрили в листопаді 2021 року. На сайті компанії можна буде замовити продукти, побутову хімію, косметику, товари для дітей чи тварин.
- Eobuwie змінює назву на Modivo. Компанія Eobuwie, що займається онлайн-продажем взуття та аксесуарів у Польщі, з лютого 2022 року змінить назву на Modivo SA. Рішення пов’язане з планами компанії щодо подальшої закордонної експансії.
- Поштомати від AliExpress. Найближчими місяцями в Польщі з’являться ще 3000 поштоматів для отримання посилок з AliExpress. Машини китайської логістичної компанії Cainiao, що належить до Alibaba Group, вже можна побачити у Вроцлаві, Лодзі, Варшаві, Катовіце та Познані.