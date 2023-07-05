Аеропорти Європи перевантажені: де найбільші затримки

В Європі попередили про підвищену завантаженість аеропортів цього літа. Головні причини – піковий сезон відпусток, війна в Україні та страйки транспортників.

Сезон літніх відпусток спричинив хаос у деяких аеропортах Європи. Пасажиропотік стрімко зростає, а частина повітряного простору на континенті закрита через війну в Україні. Де саме є ризик стикнутися з найбільшими незручностями і затримками рейсів – розкажемо в матеріалі.

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Складне літо для авіагалузі

Євроконтроль попереджає про надсильну завантаженість аеропортів під час високого туристичного сезону. Цього літа авіаперевезення в Європі будуть складними, адже через війну закрите небо над Україною. Вторгнення РФ призвело до скорочення безпечного повітряного простору в Європі аж на 20%.

Пасажирам варто бути готовими до затримок, збоїв та скасувань рейсів цього літа. Особливо є така загроза у вихідні дні.

Також труднощі виникають із роботою диспетчерських центрів. Коли небо настільки зайняте, скорочують кількість рейсів, які можуть входити в зону управління польотами. Авіакомпанії будуть змушені літати за довшими маршрутами, щоб не перенапружувати диспетчерів.

Пасажири чекають на посадку / Фото Pexels

Найбільш завантажені аеропорти Європи цього літа:

Реймс (Франція);

Марсель (Франція);

Афіни (Греція);

Будапешт (Угорщина);

Лондон (Велика Британія) – аеропорти Лутон, Станстед і Гатвік;

Барселона (Іспанія) – аеропорт Барселона Ель-Прат;

Брюссель (Бельгія) – аеропорт Шарлеруа;

Нікосія (Кіпр) – аеропорти Ларнака і Пафос;

Варшава (Польща) – Варшавський аеропорт імені Шопена та аеропорт Варшава-Модлін;

Загреб (Хорватія).

Як вплинуть страйки

Серед непередбачуваних причин, які можуть створити проблеми із вашим рейсом – страйки, погодні умови та військові навчання.

Працівники транспортної галузі по всій Європі виходять на протести вже кілька місяців поспіль. Лише в червні лоукостер Ryanair мусив скасувати понад 900 рейсів через страйки авіадиспетчерів у Франції. Це призвело до серйозних збоїв авіаційного руху по всій Європі.

На липень транспортні профспілки анонсували протести у кількох країнах: Великій Британії, Франції, Італії, Швеції та Бельгії.

Щоб уникнути хаосу в аеропортах Європи, краще не плануйте короткі стикування, подорожуйте по буднях в ранкові години і, якщо є змога, беріть лише ручну поклажу.