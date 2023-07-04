ACI Europe оголосила переможців престижної премії "‎Найкращий аеропорт Європи" за 2023 рік. Організація щорічно присуджує нагороди кращим з кращих. Через які повітряні хаби Європи літати найкомфортніше – дізнаєтесь в матеріалі.

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Кращі аеропорти Європи у 2023

Нагороди ACI Europe присуджуються щорічно та розподіляються за обсягом пасажиропотоку. Цього року найкращими аеропортами Європи стали:

У категорії "‎До 5 мільйонів пасажирів" перемогу розділили аеропорти Мадейри та Менорки. Вони найкраще змогли відновитися після пандемії, додати нові маршрути та авіакомпанії.

У категорії "‎Від 5 до 10 мільйонів пасажирів" переміг аеропорт Лінате в Мілані. Судді відзначили його за зниження рівня вуглецю та інвестиції в інноваційні проєкти.

У категорії "‎Від 10 до 25 мільйонів пасажирів" перемогу здобув аеропорт Гельсінкі. Він покращив свою ефективність, об'єднав два термінали і підвищив пропускну спроможність.

У категорії "Від 25 до 40 мільйонів пасажирів‎" судді нагородили Афінський аеропорт. Його стратегія "‎Route 2025" допоможе перейти на 100% покриття потреб електроенергії аеропорту вже за 2 роки.

І у найбільшій категорії "‎Понад 40 мільйонів пасажирів" перемогу здобув римський аеропорт Ф'юмічіно. Він заслужив нагороду за концепцію "‎аеропорту майбутнього", який широко використовує новітні технології. Але при цьому залишається в гармонії з навколишнім середовищем.

Італійський аеропорт Ф'юмічіно / Фото adr.it

Особливі відзнаки

Аеропорт Аліканте. Його назвали "‎Найкращим доступним аеропортом", адже саме тут докладають найбільше зусиль, щоб зробити авіапослуги безбар'єрними: піклуються про людей з інвалідністю, думають про пандуси та зручні вбиральні для всіх. Саме за інклюзивність аеропорт Аліканте отримав таке визнання експертів.

Термінал аеропорту в Аліканте / Фото spainuncovered.net

Аеропорт Праги. Він вразив суддів своїми значними досягненнями в цифровій трансформації. Особливо відзначили прогрес в цифровізації безпеки аеропорту. Завдяки інноваціям щодня збільшується його пропускна спроможність.

Аеропорт Болоньї. Цей хаб відзначили за увагу до персоналу. Соціальна складова, гідне ставлення до людських ресурсів та чудова співпраця між топменеджерами та звичайними працівниками – все це підкорило експертів. Нагорода для аеропорту Болоньї – за позитивну робочу культуру та підтримку персоналу.

Аеропорт Гатвік (Лондон) нагородили за екологічні інновації. Щоб позмагатися у цій номінації, аеропорти мали надати деталі свого проєкту зі зменшення викидів, збереження клімату та зниження шуму.

Нагороди ACI Europe для кращих аеропортів Європи присуджуються щорічно з 2019 року.