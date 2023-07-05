Сезон летних отпусков вызвал хаос в некоторых аэропортах Европы. Пассажиропоток стремительно растет, а часть воздушного пространства на континенте закрыта из-за войны в Украине. Где именно есть риск столкнуться с самыми большими неудобствами и задержками рейсов – расскажем в материале.

К теме Лучшие аэропорты Европы: объявили победителей престижной премии

Сложное лето для авиаотрасли

Евроконтроль предупреждает о чрезмерной загруженности аэропортов во время высокого туристического сезона. Этим летом авиаперевозки в Европе будут сложными, ведь в из-за войны закрыто небо над Украиной. Вторжение РФ привело к сокращению безопасного воздушного пространства в Европе на 20%.

Пассажирам следует быть готовыми к задержкам, сбоям и отменам рейсов этим летом. Особенно есть такая угроза в выходные дни.

Также сложности возникают с работой диспетчерских центров. Когда небо так загружено, сокращают количество рейсов, которые могут входить в зону управления полетами. Авиакомпании будут вынуждены летать по более длинным маршрутам, чтобы не перенапрягать диспетчеров.

Пассажиры ждут посадки / Фото Pexels

Наиболее загруженные аэропорты Европы этим летом:

Реймс (Франция);

Марсель (Франция);

Афины (Греция);

Будапешт (Венгрия);

Лондон (Великобритания) – аэропорты Лутон, Станстед и Гатвик;

Барселона (Испания) – аэропорт Эль-Прат;

Брюссель (Бельгия) – аэропорт Шарлеруа;

Никосия (Кипр) – аэропорты Ларнака и Пафос;

Варшава – Варшавский аэропорт имени Шопена и аэропорт Варшава-Модлин;

Загреб (Хорватия).

Как повлияют забастовки

Среди непредсказуемых причин, которые могут создать проблемы с вашим рейсом – забастовки, погодные условия и военные учения.

Работники транспортной отрасли по всей Европе выходят на протесты уже несколько месяцев. Только в июне лоукостер Ryanair отменил более 900 рейсов из-за забастовок авиадиспетчеров во Франции. Это привело к серьезным сбоям авиационного движения по всей Европе.

На июль транспортные профсоюзы анонсировали протесты в нескольких странах: Великобритании, Франции, Италии, Швеции и Бельгии.

Чтобы избежать хаоса в аэропортах Европы, лучше не планируйте короткие стыковки, путешествуйте по будням в утренние часы и, если есть возможность, берите только ручную кладь.