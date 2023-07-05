Сезон летних отпусков вызвал хаос в некоторых аэропортах Европы. Пассажиропоток стремительно растет, а часть воздушного пространства на континенте закрыта из-за войны в Украине. Где именно есть риск столкнуться с самыми большими неудобствами и задержками рейсов – расскажем в материале.
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Сложное лето для авиаотрасли
Евроконтроль предупреждает о чрезмерной загруженности аэропортов во время высокого туристического сезона. Этим летом авиаперевозки в Европе будут сложными, ведь в из-за войны закрыто небо над Украиной. Вторжение РФ привело к сокращению безопасного воздушного пространства в Европе на 20%.
Пассажирам следует быть готовыми к задержкам, сбоям и отменам рейсов этим летом. Особенно есть такая угроза в выходные дни.
Также сложности возникают с работой диспетчерских центров. Когда небо так загружено, сокращают количество рейсов, которые могут входить в зону управления полетами. Авиакомпании будут вынуждены летать по более длинным маршрутам, чтобы не перенапрягать диспетчеров.
Пассажиры ждут посадки / Фото Pexels
Наиболее загруженные аэропорты Европы этим летом:
- Реймс (Франция);
- Марсель (Франция);
- Афины (Греция);
- Будапешт (Венгрия);
- Лондон (Великобритания) – аэропорты Лутон, Станстед и Гатвик;
- Барселона (Испания) – аэропорт Эль-Прат;
- Брюссель (Бельгия) – аэропорт Шарлеруа;
- Никосия (Кипр) – аэропорты Ларнака и Пафос;
- Варшава – Варшавский аэропорт имени Шопена и аэропорт Варшава-Модлин;
- Загреб (Хорватия).
Как повлияют забастовки
Среди непредсказуемых причин, которые могут создать проблемы с вашим рейсом – забастовки, погодные условия и военные учения.
Работники транспортной отрасли по всей Европе выходят на протесты уже несколько месяцев. Только в июне лоукостер Ryanair отменил более 900 рейсов из-за забастовок авиадиспетчеров во Франции. Это привело к серьезным сбоям авиационного движения по всей Европе.
На июль транспортные профсоюзы анонсировали протесты в нескольких странах: Великобритании, Франции, Италии, Швеции и Бельгии.
Чтобы избежать хаоса в аэропортах Европы, лучше не планируйте короткие стыковки, путешествуйте по будням в утренние часы и, если есть возможность, берите только ручную кладь.