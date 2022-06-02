Затишно, світло та стильно: у Барселоні відкрилася велика сучасна бібліотека

У районі Sant Martí Барселони тепер є крута бібліотека. Biblioteca Gabriel García Márquez – це те місце, де можна почитати книгу, розслабившись в гамаках.

Наприкінці травня в Барселоні відбулося урочисте відкриття бібліотеки, яку назвали на честь Габріеля Гарсіа Маркеса – відомого колумбійського письменника та лауреата Нобелівської премії, який жив в іспанському місті з 1965 по 1975 рік. Разом з тим, Biblioteca Gabriel García Márquez спеціалізуватиметься на латиноамериканській літературі.

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План створення нової бібліотеки був розроблений, коли Гарсіа Маркес помер у 2014 році, і тоді було вирішено назвати її на честь письменника, оскільки він та багато інших латиноамериканських авторів мали тісні стосунки з містом,

– сказав головний бібліотекар Неус Кастеллано.



Будівля бібліотеки у скандинавському стилі / Фото The Guardian

Що відомо про Biblioteca Gabriel García Márquez

Вартість проєкту становить понад 12 мільйонів доларів. Нова бібліотека розташована в сучасній будівлі скандинавського стилю з дерев’яним каркасом в районі Сан-Марті, поблизу одного з наймодніших районів міста (Побле Ноу). Вона налічує у своїй колекції 40 тисяч книг, які розміщені на площі 4 000 квадратних метрів.

Особливі архітектурні рішення дозволяють відвідувачам насолоджуватися природним світлом, яке заповнює зали бібліотеки завдяки величезним вікнам.

Всередині встановлять 50-кілограмовий фігурний бюст Габо, який минулого тижня доставляли з Колумбії до міста, де нобелівський лауреат прожив майже десятиліття.



Нова бібліотека налічує 40 000 книг / Фото Telegram



Biblioteca Gabriel García Márquez має 4 000 квадратних метрів / Фото Telegram

Культурна програма у новій бібліотеці Барселони

Один з перших заходів відбудеться уже 16 та 17 червня – фестиваль латиноамериканської літератури "Km América", який організували Casa Amèrica Catalunya та Biblioteques de Barcelona. Керуватиме дійством, у рамках якого 15 авторів адаптовуватимуть роман для театру, мексиканський письменник Едуардо Руїс Соса.

Склад гостей ще не оприлюднений, але відомо, що п’ятеро письменників будуть з Америки, п’ятеро – з Європи та ще п’ятеро, які проживають у Барселоні.



Бібліотека Biblioteca Gabriel García Márquez в Барселоні / Фото Telegram