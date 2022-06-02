В конце мая в Барселоне состоялось торжественное открытие библиотеки, которую назвали в честь Габриэля Гарсиа Маркеса – известного колумбийского писателя и лауреата Нобелевской премии, жившего в испанском городе с 1965 по 1975 год. Вместе с тем, Biblioteca Gabriel García Márquez будет специализироваться на латиноамериканской литературе.

И еще TransferGo приобщился к помощи украинским детям с особыми потребностями, оказавшимися в Польше

План создания новой библиотеки был разработан, когда Гарсиа Маркес умер в 2014 году, и тогда было решено назвать ее в честь писателя, поскольку он и многие другие латиноамериканские авторы имели тесные отношения с городом,

– сказал главный библиотекарь Неус Кастеллано.



Здание библиотеки в скандинавском стиле / Фото The Guardian

Что известно о Biblioteca Gabriel García Márquez

Стоимость проекта составляет более 12 миллионов долларов. Новая библиотека расположена в современном здании скандинавского стиля с деревянным каркасом в районе Сан-Марти, близ одного из самых модных районов города (Побле Ноу). Она насчитывает в своей коллекции 40 тысяч книг , размещенных на площади в 4 000 квадратных метров.

Особые архитектурные решения позволяют посетителям наслаждаться естественным светом, заполняющим залы библиотеки благодаря огромным окнам.

Внутри установят 50-килограммовый фигурный бюст Габо, который на прошлой неделе доставлялся из Колумбии в город, где нобелевский лауреат прожил почти десятилетие.



Новая библиотека насчитывает 40 000 книг / Фото Telegram



Biblioteca Gabriel García Márquez имеет 4 000 квадратных метров / Фото Telegram

Культурная программа в новой библиотеке Барселоны

Одно из первых мероприятий состоится уже 16 и 17 июня – фестиваль латиноамериканской литературы "Km América" , организованный Casa Amèrica Catalunya и Biblioteques de Barcelona. Будет руководить действом, в рамках которого 15 авторов адаптируют роман для театра, мексиканский писатель Эдуардо Руис Соса.

Состав гостей еще не обнародован, но известно, что пятеро писателей будут из Америки, пятеро – из Европы и еще пятеро, проживающих в Барселоне.