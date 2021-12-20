Сталося це у міській частині Прага-8, коли чоловік після роботи чекав на автобус на зупинці Horňátecká.

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Крадій скористався тим, що чоловік був втомлений та заснув, аби витягти з його речей кредитку. Він одразу ж вирушив витрачати гроші. Як згодом встановили правоохоронці, зловмисник сплатив нею покупки в декількох магазинах, а також спробував зняти готівку в банкоматі.

Розмір збитків перевищив 160 тисяч крон, тобто майже 500 тисяч гривень. У магазинах, де чоловік витрачав не свої гроші, були камери спостереження. Саме завдяки співпраці працівників цих магазинів правоохоронці і змогли встановити особу крадія.

Яке покарання світить крадію

За останніми даними, зловмисника ще не знайшли. Однак, коли це станеться і його провину доведуть у суді, йому загрожує до 2 років в'язниці.

До слова нещодавно клієнти одного з банків Австрії стали жертвами молодого шахрая. 18-річний юнак, який влаштувався на роботу у банк, зняв понад 200 тисяч євро з їхніх ощадних рахунків.