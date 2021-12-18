Краденими грошима він фінансував своє розпусне життя і вихвалявся цим у соцмережах.

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Як згодом пояснив сам хлопець, він хотів вести спосіб життя світського марнотратника. Але ані заможних батьків, ані власних заощаджень він не мав. Саме тому 18-річний юнак і вирішив влаштуватися у банк, де таємно виводив гроші з рахунків своїх клієнтів.

За версією слідства, банківський службовець зняв понад 200 тисяч євро у період із червня до серпня 2021 року.

Як хлопець витратив гроші

На вкрадені кошти молодик фінансував розкішне життя і спекулював біткойнами. Серед іншого він купив 2 машини вартістю майже 100 тисяч євро кожна. А саме: Audi R8 та BMW M4. Поїздки на них майже завжди закінчувалися ночівлями у дорогих готелях, де хлопець зі своїми друзями проводив дикі вечірки із шампанським.

Хлопця викрили за допомогою соцмереж

Усі свої розваги юнак знімав на відео, які потім розповсюджував у соцмережах. Це і викликало хвилювання кількох заздрісників, які анонімно проінформували про це поліцію. Коли слідчі звинуватили підозрюваного, він покірно у всьому зізнався. Юнака негайно звільнили, а його авто – конфіскували. Справу передали до прокуратури.

Цікаво! Клієнти банку навіть не помітили нестачі грошей на їхніх ощадних рахунках.