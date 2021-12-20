Произошло это в городской части Прага-8, когда мужчина после работы ждал автобус на остановке Horňátecká.

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Вор воспользовался тем, что мужчина был устал и заснул, чтобы вытащить из его вещей кредитку. Он сразу же отправился тратить деньги. Как впоследствии установили правоохранители, злоумышленник уплатил ею покупки в нескольких магазинах, а также попытался снять наличные в банкомате.

Размер ущерба превысил 160 тысяч крон, то есть почти 500 тысяч гривен. В магазинах, где мужчина тратил не свои деньги, были камеры наблюдения. Именно благодаря сотрудничеству работников этих магазинов правоохранители и смогли установить личность вора.

Какое наказание светит вору

По последним данным, злоумышленник еще не найден. Однако когда это произойдет и его вину докажут в суде, ему грозит до 2 лет тюрьмы.

К слову, недавно клиенты одного из банков Австрии стали жертвами молодого мошенника. 18-летний юноша, устроившийся на работу в банк, снял более 200 тысяч евро с их сберегательных счетов.