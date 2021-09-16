Чистими, після вирахування податків та внесків до фонду пенсійного страхування, поляки отримуватимуть мінімум 2 163,56 злотих (близько 470 євро). Середня зарплата у 2022 році, за прогнозом міністерства економіки Польщі, складатиме 5 922 злотих брутто (близько 1 295 євро).

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Порівняння з 2021 роком

Наразі до кінця 2021 року мінімальна винагорода за працю становить 2 800 злотих. З вирахуванням податків та пенсійних внесків, ця сума складає 2 116,10 злотих.

Спершу уряд Польщі планував збільшити мінімалку на 200 злотих, що означало б ріст заробітних плат на 7,1% у порівнянні з цим роком. Однак після консультацій на форумі Ради соціального діалогу (RDS), було прийнято рішення додати ще 10 злотих, таким чином підвищивши мінімальний показник загалом на 7,5%.

Додамо, що рівень середньої зарплати у Польщі цьогоріч становить 5 681,56 злотих брутто або 4 094,38 злотих нетто – сума, яку поляки в середньому отримують "на руки".