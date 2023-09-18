У Польщі наступного року зросте мінімалка: уряд затвердив нові суми

Польща підвищить розмір мінімальної зарплати в наступному році. Уряд країни затвердив нові ставки на останньому засіданні.

Мінімалка у Польщі зростає систематично, тому чергове підвищення було очікуваним. Які найменші оклади будуть можливі для українців у 2024 році – далі в матеріалі.

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Зростання мінімалки

80% українців, яких прихистила Польща, знайшли роботу в сусідній державі. Багато з них виконують роботу, яка набагато нижче за їхню кваліфікацію, тому часто заробляють небагато. Але й ті, хто заробляють мінімальну зарплату, будуть мати більший дохід у 2024 році. Адже це підвищення ставки стосується і українців, і поляків.

Розмір мінімальної зарплати в Польщі зростає вже сім років поспіль. Збільшують найменший оклад двічі на рік – 1 січня та 1 липня.

Наступного року мінімальна зарплата у Польщі для тих, хто працює за трудовим договором, складе:

З 1 січня 2024 року – 4 242 злотих брутто (36 350 гривень);

(36 350 гривень); З 1 липня 2024 року – 4 300 злотих брутто (36 850 гривень).

Для тих, хто працює погодинно, мінімальна ставка на годину з початку наступного року складатиме:

З 1 січня 2024 року – 27,7 злотих брутто за годину (237 гривень);

(237 гривень); З 1 липня 2024 року – 28,1 злотих брутто за годину (240 гривень).

Але "‎на руки" працівники отримуватимуть менші суми після всіх відрахувань. Підвищення мінімальної зарплати в Польщі торкнеться 3,6 мільйона працівників.

Чому українці їдуть із Польщі до Німеччини

Польща почала втрачати українських біженців. Вони дедалі частіше їдуть до Німеччини. З серпня минулого року кількість українських біженців, які мали тимчасовий захист у Польщі зменшилась на понад 350 тисяч осіб. При цьому в Німеччині українців навпаки стало більше на понад 410 тисяч.

Наявність родичів чи друзів у Німеччині, вищі зарплати та соцвиплати – ось головні причини, чому українці залишають Польщу і їдуть до ФРН. Саме такі результати показало дослідження "‎Нові тенденції міграції українських біженців". Його провела міграційна платформа EWL.