Запізнились на поїзд у Перемишлі: як безкоштовно отримати новий квиток

Потяги з України часто спізнюються до Перемишля. Через це пасажири, які мали пересадку на польський поїзд, не встигають на свої наступні рейси. Але не всі знають, що можна безплатно поїхати іншим потягом.

Якщо ви запізнилися на польський поїзд у Перемишлі через затримку попереднього поїзда з України, ви маєте повне право безкоштовно переоформити квиток на наступний рейс. Для цього потрібно взяти спеціальну довідку. Як це зробити – читайте далі.

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Як отримати безплатний квиток

Запізнення потяга з Києва та інших українських міст до Перемишля – це вже звична справа. Час очікування може становити понад 2 години. Також вас можуть затримати вже в Перемишлі під час проходження митного та паспортного контролю. Така перевірка теж може тривати годинами.

Та навіть якщо ви запізнилися на наступний поїзд у Польщі – це не катастрофа. Все можна виправити і безплатно переоформити залізничний квиток на наступний потяг за вашим маршрутом. Про те, як саме це зробити, розповів редактор польського видання Олександр Мартинюк.

Спеціальна довідка

Ваші проблеми з пересадкою може вирішити довідка про запізнення. По неї необхідно звернутися до каси на вокзалі в Перемишлі. Важливо зазначити, що ви пропустили потяг через запізнення попереднього рейсу з України або тривалий паспортний контроль у Польщі.

Далі необхідно показати касиру квитки на поїзд "‎Укрзалізниці" та на польський поїзд. Електронна версія також приймається. Після цього ви отримаєте довідку, яка дозволить вам поїхати наступним польським потягом безплатно.

Довідка про запізнення поїзда / Фото Олександра Мартинюка

, що не всі найближчі польські потяги можуть мати вільні місця. В такому разі вам запропонують поїхати стоячи, пошукати доступне місце в поїзді або дочекатися наступного рейсу, де місце буде гарантовано.