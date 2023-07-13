Если вы опоздали на польский поезд в Перемышле из-за задержки предыдущего поезда из Украины, вы имеете полное право бесплатно переоформить билет на следующий рейс. Для этого нужно взять специальную справку. Как это сделать – читайте дальше.

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Как получить бесплатный билет

Опоздание поезда из Киева и других украинских городов в Перемышль – это уже обычное дело. Время ожидания может превышать 2 часа. Также вас могут задержать в Перемышле во время прохождения таможенного и паспортного контроля. Такая проверка тоже может занять часы.

Но даже если вы опоздали на следующий поезд в Польше – это не катастрофа. Все можно исправить и бесплатно переоформить железнодорожный билет на следующий поезд по вашему маршруту. О том, как это сделать, рассказал редактор польского издания Александр Мартынюк.

Специальная справка

Ваши проблемы с пересадкой может решить справка об опоздании. За ней необходимо обратиться в кассу на вокзале в Перемышле. Важно отметить, что вы пропустили поезд из-за опоздания предыдущего рейса из Украины или длительного паспортного контроля в Польше.

Далее необходимо показать кассиру билеты на поезд "Укрзализныци" и на польский поезд. Электронная версия тоже принимается. После этого вы получите справку, которая позволит вам поехать на следующем польском поезде бесплатно.

Справка об опоздании поезда / Фото Александра Мартынюка

Обратите внимание, что не во всех ближайших польских поездах будут свободные места. В таком случае вам предложат поехать стоя, поискать доступное место в поезде или дождаться следующего рейса, где оно будет гарантировано.