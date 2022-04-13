Кто может получить финансовую помощь от ООН

Все граждане Украины, прибывшие в Польшу после 24 февраля, могут рассчитывать на ежемесячную финансовую помощь в размере 710 злотых . По предварительным сообщениям, будут выплачивать ее в течение трех месяцев, однако есть вероятность, что программа будет продолжена.

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Деньги получат до четырех человек из одной семьи: 710 злотых – для первого члена семьи, а трем следующим выплатят по 610 злотых.

Как зарегистрироваться и получить деньги

Заполните анкету на сайте программы и ждите SMS со временем и местом, где нужно будет подтвердить факт пересечения границы после 24 февраля и сдать отпечатки пальцев. После этого вы получите второе SMS с кодом BLIK, с помощью которого сможете снять деньги в любом банкомате в течение 7 дней. Следующие коды будут приходить SMS-сообщением.

Обратите внимание ! Для участия в программе от ООН не требуется ни номер PESEL, ни банковский счет.

Где можно подать заявку в Кракове

В Кракове также открылся пункт, где можно податься на финансовую помощь от ООН. Расположен он по адресу Tauron Arena, ул. Stanisława Lema 7. Без личного присутствия подать заявление невозможно.

К слову. Единственный до этого времени пункт приема заявлений в Варшаве уже посетили почти 10 тысяч украинцев.