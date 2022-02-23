Заохочував жінок до проституції в Італії: як українець "заробив" 5 років ув'язнення

Нещодавно Шевченківський райсуд міста Чернівці визначився з покаранням для Василя Кабана. Українець протягом року вербував землячок в Італії до надання інтимних послуг.

Чоловіка засудили на 5 років позбавлення волі. Про це йдеться у вироку суду, оприлюдненому 15 лютого.

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Як українець вербував жінок ставати повіями в Італії

Жертвами сутенера ставали українки, які перебували у складному фінансовому становищі та були емоційно вразливими. Слідству відомо про долі чотирьох жінок, які потрапили під вплив злочинця. Їх українець знаходив у соціальних мережах, списувався, завойовував довіру та пропонував допомогу. Чоловік схиляв землячок їхати за кордон, щоб там заробляти надаванням сексуальних послуг. Обіцяв допомогу з виготовленням всіх необхідних для еміграції документів.

У вироку суду повідомляється, що першою жертвою українця стала жителька Тернопільської області. Коли чоловік написав їй, то сам перебував на той час в Італії. Жінка потребувала швидких заробітків, бо на її утриманні було двоє дітей та брат з інвалідністю. Спочатку сутенер запропонував їй роботу доглядальниці за пенсіонерами. Проте, коли чоловік зустрів українку в Італії, то запросив їй поїхати до свого друга. Там він вмовив жительку Тернопільщини зайнятися наданням послуг сексуального характеру. Жінка погодилася, хоча на той момент була вагітною, але про це не повідомила. Під час засідання вона заявила, що претензій до обвинуваченого не має.

Водночас інша жителька Тернопільської області шукала можливості заробітків за межами України, бо потребувала грошей на лікування. Василь Кабан запропонував їй торгувати тілом за 1 500 євро на місяць. Зароблені гроші мали ділити порівну. Після отримання такої пропозиції жінка подала заяву в поліцію. Після цього вона неодноразово отримувала погрози.

Ще одній жінці з Буковини Кабан відправив 100 доларів для оформлення паспорта. Поїхати за кордон та відмовилася і теж звернулася до поліції.

Шевченківський райсуд Чернівців засудив українця на 5 років арешту. Раніше він перебував близько 2 років в італійській в'язниці. Цей період зарахують у загальний термін. Також обвинувачений повинен сплатити 45 тисяч гривень судових витрат, пов'язаних з його екстрадицією (передача Італією злочинця в Україну).

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