Мужчину осудили на 5 лет лишения свободы . Об этом говорится в приговоре суда, обнародованном 15 февраля.

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Как украинец вербовал женщин заниматься проституцией в Италии

Жертвами сутенера становились украинки, находившиеся в сложном финансовом положении и эмоционально уязвимые . Следствию известно о судьбах четырех женщин , попавших под влияние преступника. Их украинец находил в социальных сетях, списывался, завоевывал доверие и предлагал помощь. Мужчина склонял землячок ехать за границу, чтобы там зарабатывать предоставление сексуальных услуг. Обещал помощь с изготовлением всех необходимых для эмиграции документов.

В приговоре суда сообщается, что первой жертвой украинца стала жительница Тернопольской области. Когда мужчина написал ей, то сам находился в то время в Италии. Женщина нуждалась в быстрых заработках, потому что на ее содержании было двое детей и брат с инвалидностью. Сначала сутенер предложил ей работу сиделки за пенсионерами. Однако когда мужчина встретил украинку в Италии, то пригласил ее поехать к своему другу. Там он уговорил жительницу Тернопольщины заняться предоставлением услуг сексуального характера. Женщина согласилась, хотя на тот момент была беременна, но об этом не сообщила. Во время заседания она заявила, что претензий к обвиняемому у нее нет.

В то же время другая жительница Тернопольской области искала возможности заработков за пределами Украины, потому что нуждалась в деньгах на лечение. Василий Кабан предложил ей торговать телом за 1 500 евро в месяц . Заработанные деньги должны были делить поровну. После получения такого предложения женщина подала заявление в полицию. После этого она не раз получала угрозы.

Еще одной женщине из Буковины Кабан отправил 100 долларов для оформления паспорта. Уехать за границу она отказалась и тоже обратилась в полицию.

Шевченковский райсуд Черновцов приговорил украинца к 5 годам ареста. Раньше он находился около 2 лет в итальянской тюрьме. Этот период отчислят в общий срок. Также обвиняемый должен оплатить 45 тысяч гривен судебных издержек, связанных с его экстрадицией (передача Италией преступника в Украину).