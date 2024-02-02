Зробив ставку на росіян: популярний серед українців курорт відкриє 10 готелів для "особливих"

Українці останніми роками дедалі частіше обирали екзотичний відпочинок на курортах Африки. Найбільш популярним було курортне місто Занзібар, що розташоване на однойменному архіпелагу поблизу Африки.

Цей курорт приваблює своїми білими пляжами та неймовірною підводною флорою та фауною. Втім, ймовірно, вже зовсім скоро українців там поменшає, оскільки вони рідко обирають напрямки, які "кишать" російськими туристами. Що ж сталося – Закордон 24 розповідає далі!

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Занзібар відкриє для російських туристів 10 готелів

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, місцева влада планує відкрити 10 готелів із послугами "all inclusive". Все для того, щоб привабити російських туристів, яким полюбився відпочинок у Єгипті.

У заяві пресслужби президента Занзібара йдеться про те, що за часи COVID-19 острів став також популярним серед росіян. До того місцевому бізнесу сподобалося, як громадяни країни-агресорки "витрачають свої гроші".

Ми були б раді, якби до нас на Занзібар приїжджав мільйон туристів із РФ. Якщо для цього потрібен "all inclusive" – добре, ми його введемо,

– йдеться в повідомленні.

На острові є декілька готелів, які надають послуги за цією програмою, утім ціна за добу сягає понад 37 000 гривень. Готельний бізнес намагається привабити росіян, зробивши "трьох зірковий all inclusive".

Занзібар зробив ставку на російських туристів, щоб заробити більше / Фото Unsplash

Росіянин із сокирою влаштував бешкет в Таїланді

У Таїланді напівоголений чоловік влаштував дебош з сокирою. Як з'ясувалося, ним виявився 24-річний громадянин Росії. Росіянин пробрався у будівлю адміністрації провінції Таїланду Пхукет і погрожував сокирою меру провінції.

Зловмисник розбив скляні двері офісу місцевого губернатора на четвертому поверсі. Росіянин прибув на місце події в самих лише шортах. Співробітники служби безпеки намагалися затримати, проте він втік. Згодом вже на місце події прибули поліцейські, які помітили сліди крові на підлозі. Під столом помічника губернатора лежала пожежна сокира. Знаряддя також було залите кров'ю.

Чоловіка доправили до психлікарні з попереднім діагнозом: "психічний розлад". Очікується, що росіянина обстежать і залишать під наглядом, а потім висунуть звинувачення у хуліганстві.