Цей курорт приваблює своїми білими пляжами та неймовірною підводною флорою та фауною. Втім, ймовірно, вже зовсім скоро українців там поменшає, оскільки вони рідко обирають напрямки, які "кишать" російськими туристами. Що ж сталося – Закордон 24 розповідає далі!

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Занзібар відкриє для російських туристів 10 готелів

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, місцева влада планує відкрити 10 готелів із послугами "all inclusive". Все для того, щоб привабити російських туристів, яким полюбився відпочинок у Єгипті.

У заяві пресслужби президента Занзібара йдеться про те, що за часи COVID-19 острів став також популярним серед росіян. До того місцевому бізнесу сподобалося, як громадяни країни-агресорки "витрачають свої гроші".

Ми були б раді, якби до нас на Занзібар приїжджав мільйон туристів із РФ. Якщо для цього потрібен "all inclusive" – добре, ми його введемо,

– йдеться в повідомленні.