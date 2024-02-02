Этот курорт привлекает своими белыми пляжами и невероятной подводной флорой и фауной. Впрочем, вероятно, уже совсем скоро украинцев там станет меньше, поскольку они редко выбирают направления, которые "кишат" российскими туристами. Что же произошло – Закордон 24 рассказывает дальше!

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Занзибар откроет для российских туристов 10 отелей

Как пишут пропагандистские СМИ, местные власти планируют открыть 10 отелей с услугами "all inclusive". Все для того, чтобы привлечь российских туристов, которым полюбился отдых в Египте.

В заявлении пресс-службы президента Занзибара говорится о том, что за время COVID-19 остров стал также популярным среди россиян. К тому же местному бизнесу понравилось, как граждане страны-агрессора "тратят свои деньги".

Мы были бы рады, если бы к нам на Занзибар приезжал миллион туристов из РФ. Если для этого нужен "all inclusive" – хорошо, мы его введем,

– говорится в сообщении.