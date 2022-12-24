Туристи масово кинулися до замку, де знімали серіал "Венздей": чим особливий "Невермор"
Джерело:Daily Mail
Серіал "Венздей" лідирував на Netflix майже 4 тижні підряд. Він торкнувся кожного та отримав чимало схвальних відгуків, тож не дивно, що локації зйомок стали must visit.
Туристи масово кинулися до замку Кантакузіно
Так, замок Кантакузіно в Румунії різко став користуватися популярністю після виходу серіалу. Саме на території цього замку знімали сцени, що відбуваються із Венздей Адамс в академії Невермор.
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Проте оригінальний замок Кантакузіно був узятий за основу і пізніше "доопрацьований" за допомогою комп'ютерної графіки.
При цьому основні зйомки серіалу ж відбувалися в румунській столиці Бухаресті.
Дістатися до замку Кантакузіно в румунських Карпатах досить просто, відвідати його може будь-хто всього за 280 гривень.
Про замок Кантакузіно в Румунії
Замок Кантакузіно був побудований в 1911 році на прохання князя Георге Григоре Кантакузіно на прізвисько "Набабу". Він служив літньою резиденцією для знатної родини і був на момент відкриття однією з найсучасніших будівель у Європі. Замок в неороманському стилі розташований в невеликому містечку Буштень в мальовничих румунських Карпатах.
У 2010 році історичний пам'ятник, який тим часом перебував у приватній власності, був вперше відкритий для відвідувачів, щоб дати кожному можливість помилуватися частиною спадщини Набаба. Відтоді він став однією з найважливіших культурних і туристичних визначних пам'яток долини Прахова.
Територія замку Кантакузіно / Фото romaniajournal.ro
Загальна площа комплексу Кантакузіно становить понад три тисячі квадратних метрів. Будівля замку оточена парком, на території якого знаходяться водоспад з гротом і фонтани.
У центральному павільйоні експонується колекція унікальної румунської геральдики, що представляє сім'ї, пов'язані з домом Кантакузіно, а також портрети членів цього роду. Також там влаштовуються різні тимчасові виставки.
Як дістатися і скільки це коштує
Відвідати замок Кантакузіно зараз можуть всі охочі. Відстань від Бухареста до містечка становить близько 130 кілометрів, які можна легко проїхати на прямому поїзді менше ніж за 2 години. Від залізничного вокзалу Буштені до замку Кантакузіно йти всього 1,5 кілометра.
Ціни:
- квиток, що дозволяє відвідати замок, художню галерею і парк скульптур – 55 румунських лей (близько 440 гривень)
- відвідини тільки замку і парку – 35 лей (близько 280 гривень).
Крім того, на території замку є ще ресторан і парк розваг. Детальну інформацію можна дізнатися на сайті замку. Тож, якщо хочете побувати на тих самих локаціях, де й сама Венздей, не зволікайте й плануйте поїздку.