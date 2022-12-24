Туристи масово кинулися до замку, де знімали серіал "Венздей": чим особливий "Невермор"

Серіал "Венздей" лідирував на Netflix майже 4 тижні підряд. Він торкнувся кожного та отримав чимало схвальних відгуків, тож не дивно, що локації зйомок стали must visit.

Туристи масово кинулися до замку Кантакузіно

Так, замок Кантакузіно в Румунії різко став користуватися популярністю після виходу серіалу. Саме на території цього замку знімали сцени, що відбуваються із Венздей Адамс в академії Невермор.

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Проте оригінальний замок Кантакузіно був узятий за основу і пізніше "доопрацьований" за допомогою комп'ютерної графіки.

Замок Кантакузіно у серіалі "Венздей" / Фото Netflix

При цьому основні зйомки серіалу ж відбувалися в румунській столиці Бухаресті.

Дістатися до замку Кантакузіно в румунських Карпатах досить просто, відвідати його може будь-хто всього за 280 гривень.