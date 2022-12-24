Туристы массово бросились к замку Кантакузино

Так, замок Кантакузино в Румынии резко стал пользоваться популярностью после выхода сериала. Именно на территории этого замка снимали сцены, происходящие с Венздей Адамс в академии Невермор.

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Однако оригинальный замок Кантакузино был взят за основу и позже "доработан" с помощью компьютерной графики.

Замок Кантакузіно у серіалі ВенздейЗамок Кантакузино в сериале "Венздей" / Фото Netflix

При этом основные съемки сериала происходили в румынской столице Бухаресте.

Добраться до замка Кантакузино в румынских Карпатах достаточно просто, посетить его может каждый всего за 280 гривен.

О замке Кантакузино в Румынии

Замок Кантакузино был построен в 1911 году по просьбе князя Георге Григоре Кантакузино по прозвищу "Набабу". Он служил летней резиденцией для знатной семьи и был на момент открытия одним из самых современных построек в Европе. Замок в неороманском стиле расположен в небольшом городке Буштень в живописных румынских Карпатах.

В 2010 году исторический памятник, находившийся в частной собственности, был впервые открыт для посетителей, чтобы дать каждому возможность полюбоваться частью наследия Набаба. С этого времени он стал одним из важнейших культурных и туристических достопримечательностей долины Прахова.

Територія замку Кантакузіно
Территория замка Кантакузино / Фото romaniajournal.ro

Общая площадь комплекса Кантакузино составляет более трех тысяч квадратных метров. Здание замка оцеплено парком, на территории которого находятся водопад с гротом и фонтаны.

В центральном павильоне представлена коллекция уникальной румынской геральдики, представляющей семьи, связанные с домом Кантакузино, а также портреты членов этого рода. Также там устраиваются разные временные выставки.

Замок Кантакузіно всерединіЗамок Кантакузино внутри / Фото Shutterstock

Как добраться и сколько это стоит

Посетить замок Кантакузино сейчас могут все желающие. Расстояние от Бухареста до города составляет около 130 километров, которые можно легко проехать на прямом поезде менее чем за 2 часа. От железнодорожного вокзала Буштене до замка Кантакузино идти всего 1,5 километра.

Цены:

  • билет, позволяющий посетить замок, художественную галерею и парк скульптур – 55 румынских лей (около 440 гривен)
  • посещение только замка и парка – 35 лей (около 280 гривен).

Кроме того, на территории замка есть ресторан и парк развлечений. Подробную информацию можно узнать на сайте замка. Если хотите побывать на тех же локациях, где и сама Венздей, не медлите и планируйте поездку.