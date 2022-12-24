Туристы массово бросились к замку Кантакузино

Так, замок Кантакузино в Румынии резко стал пользоваться популярностью после выхода сериала. Именно на территории этого замка снимали сцены, происходящие с Венздей Адамс в академии Невермор.

Читайте также Merry Christmas и Feliz Navidad: как поздравить с Рождеством жителей разных стран

Однако оригинальный замок Кантакузино был взят за основу и позже "доработан" с помощью компьютерной графики.

Замок Кантакузино в сериале "Венздей" / Фото Netflix

При этом основные съемки сериала происходили в румынской столице Бухаресте.

Добраться до замка Кантакузино в румынских Карпатах достаточно просто, посетить его может каждый всего за 280 гривен.

О замке Кантакузино в Румынии

Замок Кантакузино был построен в 1911 году по просьбе князя Георге Григоре Кантакузино по прозвищу "Набабу". Он служил летней резиденцией для знатной семьи и был на момент открытия одним из самых современных построек в Европе. Замок в неороманском стиле расположен в небольшом городке Буштень в живописных румынских Карпатах.

В 2010 году исторический памятник, находившийся в частной собственности, был впервые открыт для посетителей, чтобы дать каждому возможность полюбоваться частью наследия Набаба. С этого времени он стал одним из важнейших культурных и туристических достопримечательностей долины Прахова.