Мовиться про Anthurium veitchii або ж королівський антуріум. Це був єдиний екземпляр цієї рослини у ботанічному саду навчального закладу.

Читайте також Як українець з Донецька створив у Польщі телебачення для мігрантів: інтерв’ю з Дмитром Кругловим

Вкрали унікальний екземпляр

Співробітники ботанічного саду помітили, що рослину викрали, 26 січня. Вони наголосили, що антуріум має величезну наукову цінність. Його молодий саджанець потрапив до Варшави із Дрездена й чудово прижився у теплиці. "Злодій, мабуть, зрозумів його цінність. Він витягнув із землі всю рослину, залишивши лише етикетку й відірваний лист", – поскаржилися у дописі.

Зверніть увагу! Колекція тепличних рослин у цьому ботанічному саду – найбільша у Варшаві. Вона включає понад 2 000 видів зі всього світу, часто унікальних.

За пошуки вже взялася поліція

У ботанічному саду підкреслили, що раді приймати відвідувачів, які цікавляться рослинами та цінують можливість побачити їх. "Проте з жалем констатуємо, що є й люди, які не шанують власність Варшавського університету та нашу роботу", – додали співробітники закладу. За їхніми словами, правоохоронці вже розшукують зловмисників.



Що залишили у ботанічному саду після крадіжки / Колаж 24 каналу

Anthurium veitchii – ц е рідкісна рослина, яка росте в Колумбії. За невеликий саджанець королівського антуріума доведеться заплатити приблизно 1 000 злотих (близько 7 000 гривень). За дорослу рослину – вдвічі більше.