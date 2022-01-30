Речь идет об Anthurium veitchii или же королевском антуриуме. Это был единственный экземпляр этого растения в ботаническом саду учебного заведения.

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Украли уникальный экземпляр

Сотрудники ботанического сада заметили, что растение украли, 26 января. Они подчеркнули, что антуриум имеет огромную научную ценность. Его молодой саженец попал в Варшаву из Дрездена и отлично прижился в теплице. "Вор, видимо, понял его ценность. Он вытащил из земли все растение, оставив только этикетку и оторванное письмо", – пожаловались в сети.

Обратите внимание! Коллекция тепличных растений в этом ботаническом саду – самая большая в Варшаве. Она включает более 2 000 видов со всего мира, часто уникальных.

За поиски уже взялась полиция

В ботаническом саду подчеркнули, что рады принимать посетителей, которые интересуются растениями и ценят возможность увидеть их. "Однако с сожалением констатируем, что есть и люди, которые не уважают собственность Варшавского университета и нашу работу", – добавили сотрудники заведения. По их словам, правоохранители уже разыскивают злоумышленников.



Оставшиеся​ в ботаническом саду после кражи / Коллаж 24 канала

Anthurium veitchii – это редкое растение, произрастающее в Колумбии. За небольшой саженец королевского антуриума придется заплатить до 1 000 злотых (около 7 000 гривен). За взрослое растение – вдвое больше.