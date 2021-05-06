Залишатись не можна виїхати: де і скільки українців поставлять кому – дослідження

За результатами дослідження Liberty Report, майже чверть українців хоче жити за кордоном. Змінити країну проживання рівносильно бажають у всіх регіонах України.

Вислів "Нашого цвіту – по всьому світу" поступово набуває не тільки позитивного, але й негативного значення. Безліч українців, в тому числі кваліфікованих фахівців, бажають емігрувати до інших країн.

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Деталі дослідження Liberty Report

Дослідження проводилося 13 та 14 квітня 2021 року, а вибірка склала 200 осіб. Згідно з опитуванням, 23 відсотки дорослого населення України хочуть змінити країну проживання.

Гендерний показник бажаючих виїхати за кордон майже ідентичний – 24% серед чоловіків та 22% серед жінок.

Схожі показники і у квоті географічного розподілу, зокрема емігрувати хочуть 21% дорослих людей на Заході, 24 – на Півдні та по 23% на Сході і в центральній частині України.

Хто і в яких регіонах України хоче емігрувати за кордон / Фото Liberty Report

Цікаво, що у віці понад 60 років лише 8 відсотків опитаних бажають мігрувати. Це свідчить про те, що старші люди не готові покинути рідну домівку та призвичаїтись до нових умов.

Окрім цього, на заході країни, де історично більше людей виїжджають на заробітки, лише 20 відсотків молоді хочуть виїхати з України, і це найнижчий показник по регіонах.

До слова, емігрувати за кордон найбільше хоче молоде покоління зі сходу України – 50 відсотків. На півдні країни цей показник сягає 41%, а в центральних регіонах – 32%.