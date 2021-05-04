Українська Вінниця, у порівнянні з італійським Неаполем, видалася мігрантці дуже сірою, а люди похмурими. Однак жінка зауважила, що на вулицях міста прогулюється безліч доглянутих жінок зі своїми дітьми, і вона вважає це позитивним моментом.
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Що розчарувало вінничанку
За словами Олени, в Україні у порівнянні дуже високі ціни. В Італії ж людина навіть на мінімальну зарплату може дозволити собі якісні овочі, фрукти, свіжу рибу і м'ясо.
В Італії кожен може дозволити собі якісні продукти / Фото Gazeta.ua
Окрім цього, у Неаполі також можна придбати собі одяг на будь-який смак:
Від 5 євро за річ на базарі до 10 євро у фірмових магазинах. У Вінниці немає дешевих магазинів з якісним одягом. Футболка за 20 євро в Україні є надто дорогою пропозицією,
– вважає Олена.
Найгірше, на думку мігрантки, в Україні живеться пенсіонерам, адже виплати є мізерними, і вижити на них нереально.
Люди старшого віку навіть не мають права просто захворіти, адже в Україні їм, скоріш за все, доведеться обмежувати себе навіть у базових продуктах, щоб придбати ліки,
– наголошує мігрантка.