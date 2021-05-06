Выражение "Нашего цвета по всему свету" постепенно приобретает не только положительного, но и отрицательного значения. Множество украинцев, в том числе квалифицированных специалистов, желают эмигрировать в другие страны.

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Детали исследования Liberty Report

Исследование проводилось 13 и 14 апреля 2021 года, а выборка составила 200 человек. Согласно опросу, 23 процента взрослого населения Украины хотят изменить страну проживания.

Гендерный показатель желающих выехать за границу почти идентичен – 24 процента среди мужчин и 22 процента среди женщин.

Похожие показатели и в квоте географического распределения, в частности эмигрировать хотят 21 процент взрослых людей на западе страны, 24 на юге и по 23 процента на востоке и в центральной части Украины.

Кто и в каких регионах Украины хочет эмигрировать за границу / Фото Liberty Report

Интересно, что в возрасте от 60 лет лишь 8 процентов опрошенных хотят мигрировать. Это свидетельствует о том, что старшие люди не готовы покинуть родной дом и привыкнуть к новым условиям.

Кроме этого, на западе страны, где исторически больше людей уезжают на заработки, лишь 20 процентов молодежи хотят уехать из Украины, и это самый низкий показатель по регионам.

К слову, эмигрировать за границу больше всего хочет молодое поколение с востока Украины – 50 процентов. На юге страны этот показатель достигает 41 процента, а в центральных регионах – 32 процентов.