Як оформити закордонний паспорт в Україні під час війни: куди звертатися, які документи потрібні

Повномасштабна російсько-українська війна змусила мільйони українців шукати прихисток за кордоном. Разом з тим, для багатьох біженців гостро постало питання, як отримати закордонний паспорт під час дії воєнного стану.

Розповідаємо, де в Україні та за межами країни виготовляють закордонні паспорти під час війни, скільки зараз коштує послуга та що потрібно для оформлення документа, який не лише дає право перетинати кордон, а також є підтвердженням українського громадянства.

Читайте також Інфляція в Польщі: 11 змін 2023 року, які спричинять зростання цін у Варшаві

Як і де можна отримати закордонний паспорт в Україні

У будь-якому відділенні Державної міграційної служби;

У будь-якому центрі надання адміністративних послуг;

У паспортному сервісі "Документ" – державному підприємстві, що спеціалізується на швидкому оформленні документів.

Куди звертатися за кордоном

До будь-якої дипломатичної установи України (посольства чи консульства);

У паспортний сервіс "Документ".

Ще влітку 2022-го в Польщі почали відкриватися центри ДП "Документ", в яких українці, які перебувають за кордоном, можуть замовити ID-карту та закордонний паспорт. Наразі там відкрито чотири підрозділи у чотирьох польських містах (Варшава, Краків, Гданськ та Вроцлав).

У центрах ДП "Документ" українці можуть отримати такі послуги:

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

оформлення закордонного паспорта;

оформлення ID-картки;

обміну посвідчення водія та страхування.

У 2023 році центри ДП "Документ" планують відкрити в Німеччині, Іспанії, Чехії, Словаччині та Туреччині.

Зазвичай закордонний паспорт виготовляють за 20 робочих днів з дня подачі заяви. Також його можна зробити:

до 7 робочих днів при терміновому оформленні зі сплатою подвійного розміру державного мита та вартості послуги у банку;

за 3 робочі дні, якщо поїздка пов'язана з терміновим лікуванням, супроводом тяжко хворого або смертю родича, який проживав за кордоном;

за 3 місяці – у разі виїзду на місце проживання (еміграція);

до 10 робочих днів – у разі виїзду на постійне проживання за кордон усиновленої іноземцями дитини.

Які документи потрібно зібрати для отримання закордонного паспорта

Паспорт громадянина України (оригінал та дві копії);

Ідентифікаційний код (оригінал та ксерокопія);

Квитанція, що підтверджує сплату адміністративного збору;

Закордонні паспорти, які вже має громадянин (якщо такі є);

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі, якщо попередній паспорт було викрадено або втрачено під час бойових дій);

Заява-анкета, яка заповнюється працівниками (заявнику потрібно лише перевірити, чи правильно вказані дані).

Якщо ж ви подали заяву на оформлення закордонного паспорта, перебуваючи за межами України, слід пам'ятати, що документи виготовляють централізовано – у Києві. Тому в умовах війни через логістичні проблеми доставка може затягтися.

Якщо потрібен закордонний паспорт для дитини, він оформляється в окремому порядку. Для цього слід надати заяви від обох батьків, їхні паспорти, свідоцтво про народження (якщо дитина не досягла віку 14 років) або паспорт громадянина України (якщо дитина старша 14 років).

Скільки коштує оформлення закордонного паспорта у 2023 році

За оформлення біометричного закордонного паспорта у відділеннях Державної міграційної служби доведеться заплатити:

1373 гривні (сума адмінпослуги 992 гривні + 381 гривня за бланк) – за виготовлення паспорта впродовж 7 робочих днів;

(сума адмінпослуги 992 гривні + 381 гривня за бланк) – за виготовлення паспорта впродовж 733 гривні (сума адмінпослуги 352 гривні + 381 гривні за бланк) – за виготовлення документа впродовж 20 робочих днів;

У ДП "Документ" діє інший прейскурант за оформлення закордонного паспорта:

1913 гривні – оформлення термінового паспорта (10 робочих днів);

– оформлення термінового паспорта 1273 гривні – виготовлення нетермінового паспорта, що займе 20 робочих днів;

У разі подачі заяви на отримання закордонного паспорта України через ДП "Документ" до суми додається 540 гривень за послуги підприємства.

Зміни у законодавстві на час війни: як спростилися процедури

Під час війни Кабінет Міністрів України вніс зміни до законодавства, що значно спрощує процедури оформлення та видачі закордонних паспортів: