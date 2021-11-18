Дівчина захоплюється мандрівками й встигла на власні очі побачити вже більше як 20 країн. А вперше побувала за кордоном у віці 18 років. Оксана надає перевагу бюджетним поїздкам. Тому користується пропозиціями каучсерферів, подорожує автостопом та з наметом.

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Як українка взяла учать в програмі Au Pair

Як досвідчена мандрівниця Оксана усвідомила, що потрібен час, аби пізнати країну. Кількох днів чи навіть тижнів недостатньо для дослідження та формування вражень. Тому дівчина шукала можливостей для довготривалих поїздок.

Оксана якраз закінчувала навчання в університеті. Не зовсім добре розуміла, чим займатиметься далі. Тож була відкритою до різних пропозицій. Саме в цей період до неї приїхала подруга, яка й порадила податися на програму культурного обміну Au Pair.

Оксана зареєструвалася на сайті Au Pair і вже за два тижні знайшла родину з Італії, готову її прийняти. Розповідає, що з вікна її помешкання було видно Монблан.

Я давно мріяла пройти трек в Альпах навколо Монблану, а сім'я, яка мені написала, жила у селі Курмайор, через яке проходить трек. Я зрозуміла, що це доля, тож без роздумів зібрала речі та поїхала в Італію. З вікна моєї кімнати виднівся Монблан,

– ділиться українка.

З італійською родиною мандрівниця провела близько двох місяців. Доглядала за дітьми (дівчата у віці 6 і 3 років), готувала сніданки. Оксана зізнається, що було нелегко через мовний бар'єр. Діти не володіли англійською, а вона не знала італійської, тому часто відчувала розгубленість. За 5 годин роботи з дітьми учасниці програми платили 350 євро на місяць.

Українка взяла учать в програмі Au Pair / Фото Urban

Цей досвід не був останнім. Після Італії Оксану запросила інша сім'я до Барселони. У ній було троє дітей віком від трьох до шести років. Доглядати за дітьми було неважко, каже дівчина, бо на неї ніколи не залишали одразу всіх дітей. Оксана готувала корисні сніданки, відвозила дітей на гуртки, гралася з ними та піклувалася, якщо хтось з дітей захворів. За словами Оксани, саме з Au Pair вона навчилася спілкуватися з дітьми й розуміти їхні потреби навіть без слів.

В Іспанії дівчині платили 300 євро на місяць і ставились як до члена родини. Вона розповідала іспанцям про Україну та готувала традиційні українські страви.

Це і був той культурний обмін, задля якого створена Au Pair. Я взагалі не сприймаю Au Pair як роботу. У мене було відчуття, ніби я приїхала до родичів і проводжу час з їхніми дітьми. Програмою так і задумано: у профілях сімей часто можна зустріти фразу на кшталт: "Ми не шукаємо няньку, ми шукаємо старшу сестричку для наших дітей". Звісно, бували й негативні моменти, після яких хотілося втекти додому. Та я їх не згадую,

– зазначає Оксана.

Оксана Корінь деякий час прожила в іспанській родині / Фото Urban

Поради про те, як стати учасником програми Au Pair від Оксани Корінь

Оксана говорить, що шукати родини можна на багатьох сайтах. Особисто вона зареєстрована на AuPairWorld. На цьому ресурсі не потрібно платити за реєстрацію. Плату вносять лише сім'ї, які шукають AuPair.

Щоб створити профіль, потрібно ввести ім'я, прізвище та інші особисті дані, а також додати декілька фото. Оксана радить чітко визначитись, в яку країну людина хоче поїхати, адже можна вибрати лише 7 держав, сім'ям із яких показуватимуть профіль зареєстрованої особи.

Після визначення країн потрібно заповнити три розділи з такими назвами:

"Дорога сім'я";

"Про мене";

"Чому я хочу стати Au Pair".

Оксана радить додати у профіль фото з дітьми та писати про свій досвід спілкування з ними. Великою перевагою буде наявність водійського посвідчення. А щоб пришвидшити процес, варто писати родині першими.

Далі учасники програми оформлюють спеціальну візу Au Pair. Між родиною та Au Pair укладають контракт, у якому прописують права та обов'язки сторін, розмір кишенькових грошей та інші нюанси. Договір можна й не підписувати, якщо це влаштовує обидві сторони.

З впевненістю можу сказати, що Au Pair — це неймовірний досвід. Ця програма подарувала мені дві додаткові родини. Я знаю, що мене завжди будуть раді бачити і в Італії, і в Іспанії. Завдяки Au Pair я знайшла багато нових друзів,

– запевняє Оксана.

Українка додає, що такий тип подорожей є найкращим для неї. Бо життя з місцевими допомагає дослідити місто і країну, максимально глибоко пізнати культуру та практикувати іноземну мову.

Оксана Корінь любить подорожувати / Фото Urban