Об'єднання українок Бельгії напередодні Великодня зібрало кошти для українських військових. Їх мали передати волонтерським організаціям для закупівлі пасок, ковбасних виробів та інших атрибутів великоднього кошика. Своєї обіцянки українки з Бельгії дотрималися, про що відзвітували нещодавно.

Фото військових, які отримують подарунки, опублікувала у фейсбуці активістка Галина Горошко 4 травня. Вона подякувала Об'єднанню українок Бельгії за їхню ініціативу.

До теми Паски для військових: великодня ініціатива від Об'єднання українок Бельгії

Хто отримав подарунки

Великодні гостинці отримали: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ, підрозділи 72 окремої механізованої бригади та 57 окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України.

Завдяки дуже багатьом людям вдалося зібрати, відвезти на Схід та роздати нашим захисникам великодні гостинці. А з тими гостинцями, що найбільш важливо, кожному часточку любові й велику пошану до молодих хлопців та дівчат, що обороняють нашу рідну Україну,

– написала Галина Горошко.

Перед виправленням на фронт святкову їжу

Захисники на Сході України отримали великодні гостинці від українок з Бельгії / Фото фейсбук Галини Горошко

Захисники на Сході України отримали великодні гостинці від українок з Бельгії / Фото фейсбук Галини Горошко



Захисники на Сході України отримали великодні гостинці від українок з Бельгії / Фото фейсбук Галини Горошко



Захисники на Сході України отримали великодні гостинці від українок з Бельгії / Фото фейсбук Галини Горошко



Захисники на Сході України отримали великодні гостинці від українок з Бельгії / Фото фейсбук Галини Горошко



Захисники на Сході України отримали великодні гостинці від українок з Бельгії / Фото фейсбук Галини Горошко



Захисники на Сході України отримали великодні гостинці від українок з Бельгії / Фото фейсбук Галини Горошко