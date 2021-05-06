Фото военных, которые получают подарки, опубликовала в фейсбуке активистка Галина Горошко 4 мая. Она поблагодарила Объединения украинок Бельгии за их инициативу.

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Кто получил подарки

Пасхальные подарки получили: 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ, подразделения 72 отдельной механизированной бригады и 57 отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины .

Благодаря очень многим людям удалось собрать, отвезти на Восток и раздать нашим защитникам пасхальные подарки. А с теми гостинцами, что наиболее важно, каждому частичку любви и большое уважение к молодым ребятам, которые защищают нашу родную Украину,

– написала Галина Горошко.

Перед отправкой на фронт праздничную еду освятили в Ковеле.

Защитники на Востоке Украины получили пасхальные подарки от украинок из Бельгии / Фото фейсбук Галины Горошко



Защитники на Востоке Украины получили пасхальные подарки от украинок из Бельгии / Фото фейсбук Галины Горошко



Защитники на Востоке Украины получили пасхальные подарки от украинок из Бельгии / Фото фейсбук Галины Горошко



Защитники на Востоке Украины получили пасхальные подарки от украинок из Бельгии / Фото фейсбук Галины Горошко



Защитники на Востоке Украины получили пасхальные подарки от украинок из Бельгии / Фото фейсбук Галины Горошко



Защитники на Востоке Украины получили пасхальные подарки от украинок из Бельгии / Фото фейсбук Галины Горошко