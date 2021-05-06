Фото військових, які отримують подарунки, опублікувала у фейсбуці активістка Галина Горошко 4 травня. Вона подякувала Об'єднанню українок Бельгії за їхню ініціативу.

До теми Паски для військових: великодня ініціатива від Об'єднання українок Бельгії

Хто отримав подарунки

Великодні гостинці отримали: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ, підрозділи 72 окремої механізованої бригади та 57 окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України.

Завдяки дуже багатьом людям вдалося зібрати, відвезти на Схід та роздати нашим захисникам великодні гостинці. А з тими гостинцями, що найбільш важливо, кожному часточку любові й велику пошану до молодих хлопців та дівчат, що обороняють нашу рідну Україну,

– написала Галина Горошко.

Перед виправленням на фронт святкову їжу освятили у Ковелі.

Захисники на Сході України отримали великодні гостинці від українок з Бельгії / Фото фейсбук Галини Горошко

Захисники на Сході України отримали великодні гостинці від українок з Бельгії / Фото фейсбук Галини Горошко



Захисники на Сході України отримали великодні гостинці від українок з Бельгії / Фото фейсбук Галини Горошко



Захисники на Сході України отримали великодні гостинці від українок з Бельгії / Фото фейсбук Галини Горошко



Захисники на Сході України отримали великодні гостинці від українок з Бельгії / Фото фейсбук Галини Горошко



Захисники на Сході України отримали великодні гостинці від українок з Бельгії / Фото фейсбук Галини Горошко