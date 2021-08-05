Чоловік погрожував сусідам, що вб'є їх за допомогою саморобної зброї. При цьому він був нетверезим.

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Детальніше про конфлікт

Ситуація трапилася у польському місті Ґура-Кальварія. Конфлікт розпочав 36-річний громадянин України.

Він змайстрував з металевої трубки та двох ножів щось схоже на спис. Цим небезпечним хендмейдом українець погрожував сусіду, який прийшов просити про тишу.

Мешканцям будинку довелося викликати правоохоронців. Поліція затримала українця і помістила під варту. Йому висунули звинувачення у здійсненні погроз.

Під час перевірки було встановлено, що в організмі затриманого майже 2 проміле алкоголю.

Також нагадуємо, що вчора п'яний водій з України в'їхав у житловий будинок в Польщі. Є відео, як це сталося.