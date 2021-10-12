Загадкова смерть: в одному з польських хостелів померла українка

Тіло 51-річної жінки знайшли вчора, 11 жовтня, в одному з польських закладів тимчасового розміщення у Стараховіцах. Поліція встановила особу померлої жінки. Нею виявилася громадянка України.

Обставини смерті українки наразі невідомі. Їх ще з'ясовують працівники місцевої поліції та прокуратури.

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Що відомо про смерть українки в польському хостелі

Павел Кусяк, пресофіцер штабу повітової поліції у Стараховіцах, повідомив, що в понеділок вранці в хостелі помітили непритомну жінку. Ознак життя у неї не виявили.

До хостелу приїхали служби поліції та швидкої допомоги. Медики робили спроби вплинути на ситуацію, однак врятувати жінку не вдалося. Смерть українки зафіксували.

Під наглядом прокуратури на місці інциденту кілька годин діяли працівники поліції. Зокрема, вони висунули припущення, що до смерті жінки могли бути причетні треті особи.

Детальнішої інформації прокуратура у Стараховіцах наразі не надає в інтересах розслідування.

Тіло громадянки України правоохоронці забрали для розтину, щоб дізнатися точну причину її несподіваної смерті.