Обстоятельства смерти украинки пока неизвестны. Их еще выясняют работники местной полиции и прокуратуры.

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Что известно о смерти украинки в польском хостеле

Павел Кусяк , пресофицер штаба уездной полиции в Стараховицах, сообщил, что в понедельник утром в хостеле заметили женщину без сознания. Признаков жизни у нее не обнаружили.

К хостелу приехали службы полиции и скорой помощи. Медики пытались повлиять на ситуацию, однако спасти женщину не удалось. Смерть украинки зафиксировали.

Под надзором прокуратуры на месте инцидента несколько часов действовали работники полиции. В частности, они выдвинули предположение, что к смерти женщины могли быть причастны третьи лица.

Дополнительную информацию прокуратура в Стараховицах пока не предоставляет в интересах расследования.