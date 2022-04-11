Чи задоволені жителі Польщі своїми заробітками: цікаве опитування

Лише 4% жителів Польщі вважають, що отримують цілком достатньо грошей за свою працю, та є повністю задоволеними своїми доходами й фінансовим становищем. Найбільша частка задоволених прибутками – серед очільників компаній.

Про це свідчать результати польського національного опитування щодо оплати праці за минулий рік. У дослідженні взяли участь понад 5 тисяч осіб.

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Скільки жителів Польщі задоволені своїми прибутками

Якщо 4% поляків абсолютно задоволені своїми заробітками, то 31% респондентів відповіли, що вони швидше задоволені. Водночас незадоволеними є 65% опитаних.

Цікаво, що 77% учасників дослідження заявили, що їх влаштовує їхня робота. Лише 5% людей зізналися, що не терплять ту діяльність, якою заробляють на життя.

Серед людей, яких влаштовують прибутки, найбільше директорів підприємств – 51% та керівників – 42%. Серед спеціалістів зарплатою задоволені 34%, а серед працівників нижчих ланок – 26%.

З-поміж тих, хто заробляє 7 – 8 тисяч злотих, задоволені заробітками 44%. А серед тих, кому платять від 11 до 12 тисяч злотих, зарплата не викликає нарікань у 56%.

З людей, які отримують мінімальну зарплатню (2,8 тисячі злотих у 2021 році), 11% відповіли, що їм це підходить.