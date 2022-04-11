Об этом свидетельствуют результаты польского национального опроса по оплате труда за прошлый год. В исследовании приняли участие более 5 тысяч человек.

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Сколько жителей Польши довольны своими доходами

Если 4% поляков абсолютно удовлетворены своими заработками, то 31% респондентов ответили, что они скорее удовлетворены. В то же время недовольными являются 65% опрошенных.

Интересно, что 77% участников исследования заявили, что их устраивает работа. Лишь 5% людей признались, что не терпят ту деятельность, которую зарабатывают на жизнь.

Среди людей, которых устраивают доходы, больше всего директоров предприятий – 51% и руководителей – 42% . Среди специалистов зарплатой удовлетворены 34% , а среди рядовых работников – 26% .

Среди тех, кто зарабатывает 7 – 8 тысяч злотых, удовлетворены заработками 44% . А среди тех, кому платят от 11 до 12 тысяч злотых, зарплата не вызывает нареканий в 56% .