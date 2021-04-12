Чи задоволені українці навчанням за кордоном: розповіді студентів різних країн
Українці, які навчаються у вищих навчальних закладах за кордоном, задоволені процесами навчання та раді тим можливостям, які дасть їм міжнародний диплом. Ділимося історіями студенток, які вже здобули чи ще здобувають освіту у Китаї, Болгарії та Австрії.
Джерело:Gazeta.ua
Дівчата розповіли про те, чому вибрали закордонні вищі освітні заклади. Також вони поділилися своїми враженнями від навчання та планами на майбутнє.
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Китай
Українка Марія Круть отримала китайську державну стипендію і потрапила на курси до міста Гуанчжоу. Дівчині там подобається. Хоча вона і зазначила, що Китай є доволі специфічною країною, і таке життя не для всіх. За її словами, у Китаї велика конкуренція, тому вимоги до учнів і студентів дуже високі. Ті, хто здобувають вищу освіту у Китаї, не мають вільного часу. Марія провела паралелі з українськими студентами, і зауважила, що в Україні здобувачі освіти більше працюють, ніж вчаться. Велике навантаження для дівчини не стало причиною покинути навчання. Вона хоче продовжувати вчитися у Китаї, щоб вдосконалити знання китайської мови.
Марія Круть / Фото Gazeta.ua
Навчалася 2 семестри в Китаї за програмою Chinese Governmental Bilateral Program також Ольга Бабяк. У 2019 році для України за цією програмою виділили близько 60 конкурсних місць. Ольга Бабяк отримала лист-запрошення на рік навчання в Пекінському університеті у липні 2019 року. Дівчина поїхала туди з метою пізнання нової культури. Про навчання і життя в Китаї відгукується позитивно. Каже, важко було лише на початку, але згодом проблеми з адаптацією зникли. На її думку, ми живемо у світі, де кордони між країнами стираються, тому треба користуватися можливістю отримання нового досвіду.
Ольга Бабяк / Фото Gazeta.ua
Болгарія
Марина Яковенко народилася у Запорізькій області. Вона розповіла, що у її регіоні проживають багато таврійських болгар. Уряд Болгарії зацікавлений у тому, щоб повернути болгар на свою історичну батьківщину, тому створив спеціальні програми навчання для студентів, які мають болгарське походження. Навчання для них є безплатним, а вступ відбувається на основі іспитів з болгарської мови, літератури та історії. Скориставшись можливістю, Марина Яковленко здобула освіту у Шуменському університеті. Вона розповіла, що навчальні заклади у Болгарії більшу частину навчального процесу приділяють самоосвіті. Тому дівчина могла працювати та навчатися одночасно.
Марина Яковленко / Фото Gazeta.ua
Австрія
Єлизавета Кострикіна навчається на магістратурі у Віденському університеті. Це не перший її досвід здобування освіти за кордоном. Спочатку вона вчилася у Польщі. Там під час навчання їй вдалося двічі з'їздити за програмою Erasmus+ в Німеччину. За допомогою цієї програми з обміну студентів дівчині випала нагода безплатно навчатися та отримувати стипендію в німецьких університетах. З польським дипломом бакалавра дівчина знайшла роботу та вступила на магістратуру в Австрії. За словами Єлизавети, рівень освіти за кордоном вищий. Вона також відзначила фаховість професорів та ставку на самоосвіту.
Єлизавета Кострикіна / Фото Gazeta.ua
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