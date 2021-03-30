Де здобути якісну освіту за кордоном: найкращі польські університети 2020 – рейтинг
Щороку сотні українців вирушають до Польщі для здобуття вищої освіти. Загалом освіта в Польщі вважається якісною та престижною. Утім, багато залежить від авторитетності вищого навчального закладу. До вашої уваги список найкращих університетів Польщі.
Джерело:in-poland.com
Рейтинг підготував освітній фонд Perspektywy, що оцінює вищі навчальні заклади та популяризує освіту в Польщі. У список потрапили виші, які найбільше відповідають викликам сучасності.
До теми Школярів запрошують подаватися на програму, яка допоможе безкоштовно вступити у виші за кордон
Особливості відібраних університетів
При формуванні рейтингу до уваги бралися такі критерії:
- престиж викладачів університету;
- наявність досліджень світового класу;
- міжнародне співробітництво;
- взаємодія з бізнесом;
- попит випускників на ринку праці.
Ягеллонський університет у Кракові / Фото Osvitapol.info
Список найкращих університетів Польщі
- Ягеллонський університет у Кракові;
- Варшавський університет;
- Варшавський технологічний університет;
- AGH University of Science and Technology Станіслава Стазіча;
- Університет Адама Міцкевича в Познані;
- Вроцлавський університет науки та технологій;
- Гданський медичний університет;
- Гданський технологічний університет;
- Технічний університет в Лодзі;
- Вроцлавський університет;
- Поморський медичний університет в Щецині;
- Варшавський медичний університет;
- Вроцлавський медичний університет;
- Познанський технологічний університет.
- Університет Козмінського у Варшаві.
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