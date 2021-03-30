Щороку сотні українців вирушають до Польщі для здобуття вищої освіти. Загалом освіта в Польщі вважається якісною та престижною. Утім, багато залежить від авторитетності вищого навчального закладу. До вашої уваги список найкращих університетів Польщі.

Рейтинг підготував освітній фонд Perspektywy, що оцінює вищі навчальні заклади та популяризує освіту в Польщі. У список потрапили виші, які найбільше відповідають викликам сучасності. До теми Школярів запрошують подаватися на програму, яка допоможе безкоштовно вступити у виші за кордон Особливості відібраних університетів При формуванні рейтингу до уваги бралися такі критерії: престиж викладачів університету;

наявність досліджень світового класу;

міжнародне співробітництво;

взаємодія з бізнесом;

попит випускників на ринку праці. Ягеллонський університет у Кракові / Фото Osvitapol.info Список найкращих університетів Польщі Ягеллонський університет у Кракові; Варшавський університет; Варшавський технологічний університет; AGH University of Science and Technology Станіслава Стазіча; Університет Адама Міцкевича в Познані; Вроцлавський університет науки та технологій; Гданський медичний університет; Гданський технологічний університет; Технічний університет в Лодзі; Вроцлавський університет; Поморський медичний університет в Щецині; Варшавський медичний університет; Вроцлавський медичний університет; Познанський технологічний університет. Університет Козмінського у Варшаві. Повний список складається з 50 вищих навчальних закладів. Весь рейтинг можна переглянути за посиланням.