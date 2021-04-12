Украинцы, учащиеся в высших учебных заведениях за рубежом, довольны процессами обучения и рады тем возможностям, которые даст им международный диплом. Делимся историями студенток, которые уже получили или еще получают образование в Китае, Болгарии и Австрии.

Девушки рассказали о том, почему выбрали зарубежные высшие образовательные учреждения. Также они поделились своими впечатлениями от обучения и планами на ближайшее будущее.

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Китай

Украинка Мария Круть получила китайскую государственную стипендию и попала на курсы в город Гуанчжоу . Девушке там нравится. Хотя она и отметила, что Китай довольно специфическая страна, и такая жизнь не для всех. По ее словам, в Китае большая конкуренция, поэтому требования к ученикам и студентам очень высокие . Те, кто получают высшее образование в Китае, не имеют свободного времени. Мария провела параллели с украинскими студентами, и отметила, что в Украине студенты больше работают, чем учатся. Большая нагрузка для девушки не стала причиной бросить учебу. Она хочет продолжать учиться в Китае, чтобы усовершенствовать знания китайского языка.

Мария Круть / Фото Gazeta.ua

Училась 2 семестра в Китае по программе Chinese Governmental Bilateral Program также Ольга Бабяк . В 2019 году для Украины по этой программе было выделено около 60 конкурсных мест. Ольга Бабяк получила письменное приглашение на год обучения в Пекинском университете в июле 2019 года. Девушка поехала туда с целью познания новой культуры. Об обучении и жизни в Китае отзывается положительно . Говорит, трудно было только в начале, но потом проблемы с адаптацией исчезли. По ее мнению, мы живем в мире, где границы между странами стираются, поэтому надо пользоваться возможностью получения нового опыта.

Ольга Бабяк / Фото Gazeta.ua

Болгария

Марина Яковленко родилась в Запорожской области. Она рассказала, что в ее регионе проживают много таврийских болгар. Правительство Болгарии заинтересовано в том, чтобы вернуть болгар на свою историческую родину, поэтому создало специальные программы обучения для студентов, имеющих болгарское происхождение. Обучение для них является бесплатным , а вступление происходит на основе экзаменов по болгарскому языку, литературе и истории . Воспользовавшись возможностью, Марина Яковленко получила образование в Шуменском университете . Она рассказала, что учебные заведения в Болгарии большую часть учебного процесса уделяют самообразованию. Поэтому девушка могла работать и учиться одновременно.

Марина Яковленко / Фото Gazeta.ua

Австрия

Елизавета Кострикина учится на магистратуре в Венском университете . Это не первый ее опыт получения образования за рубежом. Сначала она училась в Польше. Там во время учебы ей удалось дважды съездить по программе Erasmus + в Германию. С помощью этой программы по обмену студентов девушке выпала возможность бесплатно учиться и получать стипендию в немецких университетах. С польским дипломом бакалавра девушка нашла работу и поступила на магистратуру в Австрии. По словам Елизаветы, уровень образования за рубежом выше . Она также отметила профессионализм профессоров и ставку на самообразование.