За скільки років жителі різних країн зможуть заробити 1 мільйон доларів: цікаве дослідження

6 квітня 2022 , 11:11
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Джерело:

Picodi

Аналітики сервісу Picodi провели дослідження і підрахували, скільки років потрібно жителям різних країн, щоб заробити мільйон доларів, отримуючи при цьому середньомісячну зарплату. Складений рейтинг містить 102 позиції.

Згідно з дослідженням, найшвидше заробить 1 мільйон доларів середньостатистичний житель Швейцарії. Аутсайдером списку стала Уганда.

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За скільки років жителі різних країн зможуть заробити 1 мільйон доларів

Житель Швейцарії, який отримує середню в країні заробітну плату, зможе заробити 1 мільйон доларів за 13 років і 4 місяці. Середньостатистичному жителю Австралії для досягнення цієї цілі знадобиться 20 років і 1 місяць. Замикає трійку лідерів Сингапур з результатом 20 років і 2 місяці. Не надто відстає Люксембург – 20 років і 2 місяці.

Польща опинилася на 41 місці. Отримуючи середньостатистичну заробітну плату по країні, заробити мільйон доларів в сусідній країні можна за 80 років та три місяці. Україну розмістили на 61 щаблині (145 років і шість місяців). Білорусь стала 84 у переліку (231 рік і п'ять місяців), а результат Росії – 70 місце (191 рік і дев'ять місяців).

Рейтинг Picodi:

  1. Швейцарія – 13 років і 4 місяці;
  2. Австралія – 20 років і 1 місяць;
  3. Сингапур – 20 років і 2 місяці;
  4. Люксембург – 20 років і 4 місяці;
  5. США – 23 роки і 1 місяць;
  6. Канада – 23 роки і 6 місяців;
  7. Данія – 23 роки і 8 місяців;
  8. Норвегія – 24 роки і 4 місяці;
  9. Нідерланди – 25 років і 1 місяць;
  10. Катар – 25 років і 5 місяців;
  11. Ісландія – 25 років і 7 місяців;
  12. Велика Британія – 25 років і 9 місяців;
  13. ОАЕ – 26 років;
  14. Німеччина – 27 років;
  15. Гонконг – 27 років і 2 місяці;
  16. Нова Зеландія – 29 років і 1 місяць;
  17. Ірландія – 29 років і 3 місяці;
  18. Японія – 29 років і 5 місяців;
  19. Швеція – 29 років і 10 місяців;
  20. Ізраїль – 30 років і 7 місяців;
  21. Фінляндія – 31 рік і 1 місяць;
  22. Бельгія – 32 роки і 8 місяців;
  23. Франція – 33 роки і 8 місяців;
  24. Австрія – 37 років і 7 місяців;
  25. Респу́бліка Корея – 38 років і 4 місяці;
  26. Кувейт – 43 роки;
  27. Пуерто-Рико – 43 роки і 3 місяці;
  28. Саудівська Аравія – 46 років і 5 місяців;
  29. Оман – 48 років;
  30. Іспанія – 48 років і 8 місяців;
  31. Італія – 52 роки і 3 місяці;
  32. ПАР – 56 років і 11 місяців;
  33. Чехія – 57 років;
  34. Тайвань – 58 років і 10 місяців;
  35. Кіпр – 60 років і 11 місяців;
  36. Естонія – 62 роки і 6 місяців;
  37. Мальта – 65 років і 9 місяців;
  38. Словенія – 66 років;
  39. Китай – 68 років і 6 місяців;
  40. Литва – 74 роки і 4 місяці;
  41. Польща – 80 років і 3 місяці;
  42. Хорватія – 82 роки і 4 місяці;
  43. Словаччина – 82 роки і 8 місяців;
  44. Ліван – 87 років і 2 місяці;
  45. Португалія – 87 років і 2 місяці;
  46. Латвія – 89 років і 1 місяців;
  47. Греція – 101 рік і 4 місяці;
  48. Малайзія – 102 роки;
  49. Угорщина – 104 роки і 2 місяці;
  50. Болгарія – 106 років і 8 місяців;
  51. Румунія – 107 років і 3 місяців;
  52. Коста-Рика – 109 років і 2 місяців;
  53. Панама – 115 років і 8 місяців;
  54. Мексика – 135 років і 8 місяців;
  55. Індія – 136 років і 11 місяців;
  56. Уругвай – 137 років і 1 місяць;
  57. Чилі – 137 років і 1 місяць;
  58. Боснія і Герцеговина – 142 роки і 5 місяців;
  59. Чорногорія – 143 роки і 6 місяців;
  60. Йорданія – 144 роки;
  61. Україна – 145 років і 6 місяців;
  62. Сербія – 146 років і 10 місяців;
  63. Ірак – 148 років і 7 місяців;
  64. Таїланд – 149 років і 6 місяців;
  65. Ямайка – 150 років і 8 місяців;
  66. Гватемала – 165 років і 3 місяці;
  67. Болівія – 167 років і 5 місяців;
  68. Еквадор – 173 роки і 4 місяці;
  69. В'єтнам – 189 років і 4 місяці;
  70. Росія – 191 рік і 9 місяців;
  71. Кенія – 193 роки і 7 місяців;
  72. Марокко – 200 років і 4 місяці;
  73. Північна Македонія – 203 роки і 10 місяців;
  74. Молдова – 204 роки і 11 місяців;
  75. Аргентина – 206 років і 11 місяців;
  76. Албанія – 209 років і 11 місяців;
  77. Бразилія – 210 років і 4 місяців;
  78. Перу – 214 років і 4 місяці;
  79. Вірменія – 215 років і 4 місяці;
  80. Сальвадор – 221 рік і 5 місяців;
  81. Руанда – 223 роки і 8 місяців;
  82. Туреччина – 229 років і 3 місяців;
  83. Грузія – 230 років і 2 місяців;
  84. Білорусь – 231 рік і 5 місяців;
  85. Індонезія – 233 роки і 11 місяців;
  86. Домініканська Республіка – 239 років і 3 місяці;
  87. Казахстан – 245 років і 11 місяців;
  88. Колумбія – 257 років;
  89. Азербайджан – 257 років і 1 місяць;
  90. Іран – 258 років і 6 років;
  91. Зімбабве – 267 років і 9 місяців;
  92. Філіппіни – 272 роки;
  93. Бангладеш – 284 роки і 11 місяців;
  94. Туніс – 294 роки і 2 місяці;
  95. Камбоджа – 313 років і 1 місяць;
  96. Узбекистан – 318 років і 4 місяці;
  97. Єгипет – 322 роки і 5 місяців;
  98. Алжир – 346 років і 1 місяць;
  99. Непал – 378 років і 7 місяців;
  100. Пакистан – 427 років і 6 місяців;
  101. Нігерія – 435 років і 6 місяців;
  102. Уганда – 515 років і 1 місяців.

 

Автор: Орися Біленька