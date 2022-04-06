За скільки років жителі різних країн зможуть заробити 1 мільйон доларів: цікаве дослідження

Аналітики сервісу Picodi провели дослідження і підрахували, скільки років потрібно жителям різних країн, щоб заробити мільйон доларів, отримуючи при цьому середньомісячну зарплату. Складений рейтинг містить 102 позиції.

Згідно з дослідженням, найшвидше заробить 1 мільйон доларів середньостатистичний житель Швейцарії. Аутсайдером списку стала Уганда.

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За скільки років жителі різних країн зможуть заробити 1 мільйон доларів

Житель Швейцарії, який отримує середню в країні заробітну плату, зможе заробити 1 мільйон доларів за 13 років і 4 місяці. Середньостатистичному жителю Австралії для досягнення цієї цілі знадобиться 20 років і 1 місяць. Замикає трійку лідерів Сингапур з результатом 20 років і 2 місяці. Не надто відстає Люксембург – 20 років і 2 місяці.

Польща опинилася на 41 місці. Отримуючи середньостатистичну заробітну плату по країні, заробити мільйон доларів в сусідній країні можна за 80 років та три місяці. Україну розмістили на 61 щаблині (145 років і шість місяців). Білорусь стала 84 у переліку (231 рік і п'ять місяців), а результат Росії – 70 місце (191 рік і дев'ять місяців).

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