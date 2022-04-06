За скільки років жителі різних країн зможуть заробити 1 мільйон доларів: цікаве дослідження
Джерело:Picodi
Аналітики сервісу Picodi провели дослідження і підрахували, скільки років потрібно жителям різних країн, щоб заробити мільйон доларів, отримуючи при цьому середньомісячну зарплату. Складений рейтинг містить 102 позиції.
Згідно з дослідженням, найшвидше заробить 1 мільйон доларів середньостатистичний житель Швейцарії. Аутсайдером списку стала Уганда.
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За скільки років жителі різних країн зможуть заробити 1 мільйон доларів
Житель Швейцарії, який отримує середню в країні заробітну плату, зможе заробити 1 мільйон доларів за 13 років і 4 місяці. Середньостатистичному жителю Австралії для досягнення цієї цілі знадобиться 20 років і 1 місяць. Замикає трійку лідерів Сингапур з результатом 20 років і 2 місяці. Не надто відстає Люксембург – 20 років і 2 місяці.
Польща опинилася на 41 місці. Отримуючи середньостатистичну заробітну плату по країні, заробити мільйон доларів в сусідній країні можна за 80 років та три місяці. Україну розмістили на 61 щаблині (145 років і шість місяців). Білорусь стала 84 у переліку (231 рік і п'ять місяців), а результат Росії – 70 місце (191 рік і дев'ять місяців).
Рейтинг Picodi:
- Швейцарія – 13 років і 4 місяці;
- Австралія – 20 років і 1 місяць;
- Сингапур – 20 років і 2 місяці;
- Люксембург – 20 років і 4 місяці;
- США – 23 роки і 1 місяць;
- Канада – 23 роки і 6 місяців;
- Данія – 23 роки і 8 місяців;
- Норвегія – 24 роки і 4 місяці;
- Нідерланди – 25 років і 1 місяць;
- Катар – 25 років і 5 місяців;
- Ісландія – 25 років і 7 місяців;
- Велика Британія – 25 років і 9 місяців;
- ОАЕ – 26 років;
- Німеччина – 27 років;
- Гонконг – 27 років і 2 місяці;
- Нова Зеландія – 29 років і 1 місяць;
- Ірландія – 29 років і 3 місяці;
- Японія – 29 років і 5 місяців;
- Швеція – 29 років і 10 місяців;
- Ізраїль – 30 років і 7 місяців;
- Фінляндія – 31 рік і 1 місяць;
- Бельгія – 32 роки і 8 місяців;
- Франція – 33 роки і 8 місяців;
- Австрія – 37 років і 7 місяців;
- Респу́бліка Корея – 38 років і 4 місяці;
- Кувейт – 43 роки;
- Пуерто-Рико – 43 роки і 3 місяці;
- Саудівська Аравія – 46 років і 5 місяців;
- Оман – 48 років;
- Іспанія – 48 років і 8 місяців;
- Італія – 52 роки і 3 місяці;
- ПАР – 56 років і 11 місяців;
- Чехія – 57 років;
- Тайвань – 58 років і 10 місяців;
- Кіпр – 60 років і 11 місяців;
- Естонія – 62 роки і 6 місяців;
- Мальта – 65 років і 9 місяців;
- Словенія – 66 років;
- Китай – 68 років і 6 місяців;
- Литва – 74 роки і 4 місяці;
- Польща – 80 років і 3 місяці;
- Хорватія – 82 роки і 4 місяці;
- Словаччина – 82 роки і 8 місяців;
- Ліван – 87 років і 2 місяці;
- Португалія – 87 років і 2 місяці;
- Латвія – 89 років і 1 місяців;
- Греція – 101 рік і 4 місяці;
- Малайзія – 102 роки;
- Угорщина – 104 роки і 2 місяці;
- Болгарія – 106 років і 8 місяців;
- Румунія – 107 років і 3 місяців;
- Коста-Рика – 109 років і 2 місяців;
- Панама – 115 років і 8 місяців;
- Мексика – 135 років і 8 місяців;
- Індія – 136 років і 11 місяців;
- Уругвай – 137 років і 1 місяць;
- Чилі – 137 років і 1 місяць;
- Боснія і Герцеговина – 142 роки і 5 місяців;
- Чорногорія – 143 роки і 6 місяців;
- Йорданія – 144 роки;
- Україна – 145 років і 6 місяців;
- Сербія – 146 років і 10 місяців;
- Ірак – 148 років і 7 місяців;
- Таїланд – 149 років і 6 місяців;
- Ямайка – 150 років і 8 місяців;
- Гватемала – 165 років і 3 місяці;
- Болівія – 167 років і 5 місяців;
- Еквадор – 173 роки і 4 місяці;
- В'єтнам – 189 років і 4 місяці;
- Росія – 191 рік і 9 місяців;
- Кенія – 193 роки і 7 місяців;
- Марокко – 200 років і 4 місяці;
- Північна Македонія – 203 роки і 10 місяців;
- Молдова – 204 роки і 11 місяців;
- Аргентина – 206 років і 11 місяців;
- Албанія – 209 років і 11 місяців;
- Бразилія – 210 років і 4 місяців;
- Перу – 214 років і 4 місяці;
- Вірменія – 215 років і 4 місяці;
- Сальвадор – 221 рік і 5 місяців;
- Руанда – 223 роки і 8 місяців;
- Туреччина – 229 років і 3 місяців;
- Грузія – 230 років і 2 місяців;
- Білорусь – 231 рік і 5 місяців;
- Індонезія – 233 роки і 11 місяців;
- Домініканська Республіка – 239 років і 3 місяці;
- Казахстан – 245 років і 11 місяців;
- Колумбія – 257 років;
- Азербайджан – 257 років і 1 місяць;
- Іран – 258 років і 6 років;
- Зімбабве – 267 років і 9 місяців;
- Філіппіни – 272 роки;
- Бангладеш – 284 роки і 11 місяців;
- Туніс – 294 роки і 2 місяці;
- Камбоджа – 313 років і 1 місяць;
- Узбекистан – 318 років і 4 місяці;
- Єгипет – 322 роки і 5 місяців;
- Алжир – 346 років і 1 місяць;
- Непал – 378 років і 7 місяців;
- Пакистан – 427 років і 6 місяців;
- Нігерія – 435 років і 6 місяців;
- Уганда – 515 років і 1 місяців.