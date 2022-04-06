Согласно исследованию, быстрее всего заработает 1 миллион долларов среднестатистический житель Швейцарии. Аутсайдером списка стала Уганда.
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За сколько лет жители разных стран смогут заработать 1 миллион долларов
Житель Швейцарии, получающий среднюю в стране заработную плату, сможет заработать 1 миллион долларов за 13 лет и 4 месяца. Среднестатистическому жителю Австралии для достижения этой цели понадобится 20 лет и 1 месяц. Замыкает тройку лидеров Сингапура с результатом 20 лет и 2 месяца. Не слишком отстает Люксембург – 20 лет и 2 месяца.
Польша оказалась на 41 месте. Получая среднестатистическую заработную плату по стране, заработать миллион долларов в соседней стране можно за 80 лет и три месяца. Украину разместили на 61 ступеньке (145 лет и шесть месяцев). Беларусь стала 84 в перечне (231 год и пять месяцев), а результат России – 70 место (191 год и девять месяцев).
Рейтинг Picodi:
- Швейцария – 13 лет и 4 месяца;
- Австралия – 20 лет и 1 месяц;
- Сингапур – 20 лет и 2 месяца;
- Люксембург – 20 лет и 4 месяца;
- США – 23 года и 1 месяц;
- Канада – 23 года и 6 месяцев;
- Дания – 23 года и 8 месяцев;
- Норвегия – 24 года и 4 месяца;
- Нидерланды – 25 лет и 1 месяц;
- Катар – 25 лет и 5 месяцев;
- Исландия – 25 лет и 7 месяцев;
- Великобритания – 25 лет и 9 месяцев;
- ОАЭ – 26 лет;
- Германия – 27 лет;
- Гонконг – 27 лет и 2 месяца;
- Новая Зеландия – 29 лет и 1 месяц;
- Ирландия – 29 лет и 3 месяца;
- Япония – 29 лет и 5 месяцев;
- Швеция – 29 лет и 10 месяцев;
- Израиль – 30 лет и 7 месяцев;
- Финляндия – 31 год и 1 месяц;
- Бельгия – 32 года и 8 месяцев;
- Франция – 33 года и 8 месяцев;
- Австрия – 37 лет и 7 месяцев;
- Республика Корея – 38 лет и 4 месяца;
- Кувейт – 43 года;
- Пуэрто-Рико – 43 года и 3 месяца;
- Саудовская Аравия – 46 лет и 5 месяцев;
- Оман – 48 лет;
- Испания – 48 лет и 8 месяцев;
- Италия – 52 года и 3 месяца;
- ЮАР – 56 лет и 11 месяцев;
- Чехия – 57 лет;
- Тайвань – 58 лет и 10 месяцев;
- Кипр – 60 лет и 11 месяцев;
- Эстония – 62 года и 6 месяцев;
- Мальта – 65 лет и 9 месяцев;
- Словения – 66 лет;
- Китай – 68 лет и 6 месяцев;
- Литва – 74 года и 4 месяца;
- Польша – 80 лет и 3 месяца;
- Хорватия – 82 года и 4 месяца;
- Словакия – 82 года и 8 месяцев;
- Ливан – 87 лет и 2 месяца;
- Португалия – 87 лет и 2 месяца;
- Латвия – 89 лет и 1 месяцев;
- Греция – 101 год и 4 месяца;
- Малайзия – 102 года;
- Венгрия – 104 года и 2 месяца;
- Болгария – 106 лет и 8 месяцев;
- Румыния – 107 лет и 3 месяцев;
- Коста-Рика – 109 лет и 2 месяца;
- Панама – 115 лет и 8 месяцев;
- Мексика – 135 лет и 8 месяцев;
- Индия – 136 лет и 11 месяцев;
- Уругвай – 137 лет и 1 месяц;
- Чили – 137 лет и 1 месяц;
- Босния и Герцеговина – 142 года и 5 месяцев;
- Черногория – 143 года и 6 месяцев;
- Иордания – 144 года;
- Украина – 145 лет и 6 месяцев;
- Сербия – 146 лет и 10 месяцев;
- Ирак – 148 лет и 7 месяцев;
- Таиланд – 149 лет и 6 месяцев;
- Ямайка – 150 лет и 8 месяцев;
- Гватемала – 165 лет и 3 месяца;
- Боливия – 167 лет и 5 месяцев;
- Эквадор – 173 года и 4 месяца;
- Вьетнам – 189 лет и 4 месяца;
- Россия – 191 год и 9 месяцев;
- Кения – 193 года и 7 месяцев;
- Марокко – 200 лет и 4 месяца;
- Северная Македония – 203 года и 10 месяцев;
- Молдова – 204 года и 11 месяцев;
- Аргентина – 206 лет и 11 месяцев;
- Албания – 209 лет и 11 месяцев;
- Бразилия – 210 лет и 4 месяцев;
- Перу – 214 лет и 4 месяца;
- Армения – 215 лет и 4 месяца;
- Сальвадор – 221 год и 5 месяцев;
- Руанда – 223 года и 8 месяцев;
- Турция – 229 лет и 3 месяцев;
- Грузия – 230 лет и 2 месяцев;
- Беларусь – 231 год и 5 месяцев;
- Индонезия – 233 года и 11 месяцев;
- Доминиканская Республика – 239 лет и 3 месяца;
- Казахстан – 245 лет и 11 месяцев;
- Колумбия – 257 лет;
- Азербайджан – 257 лет и 1 месяц;
- Иран – 258 лет и 6 лет;
- Зимбабве – 267 лет и 9 месяцев;
- Филиппины – 272 года;
- Бангладеш – 284 года и 11 месяцев;
- Тунис – 294 года и 2 месяца;
- Камбоджа – 313 лет и 1 месяц;
- Узбекистан – 318 лет и 4 месяца;
- Египет – 322 года и 5 месяцев;
- Алжир – 346 лет и 1 месяц;
- Непал – 378 лет и 7 месяцев;
- Пакистан – 427 лет и 6 месяцев;
- Нигерия – 435 лет и 6 месяцев;
- Уганда – 515 лет и 1 месяц.