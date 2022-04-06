Согласно исследованию, быстрее всего заработает 1 миллион долларов среднестатистический житель Швейцарии. Аутсайдером списка стала Уганда.

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За сколько лет жители разных стран смогут заработать 1 миллион долларов

Житель Швейцарии, получающий среднюю в стране заработную плату, сможет заработать 1 миллион долларов за 13 лет и 4 месяца. Среднестатистическому жителю Австралии для достижения этой цели понадобится 20 лет и 1 месяц. Замыкает тройку лидеров Сингапура с результатом 20 лет и 2 месяца. Не слишком отстает Люксембург – 20 лет и 2 месяца.

Польша оказалась на 41 месте. Получая среднестатистическую заработную плату по стране, заработать миллион долларов в соседней стране можно за 80 лет и три месяца. Украину разместили на 61 ступеньке (145 лет и шесть месяцев). Беларусь стала 84 в перечне (231 год и пять месяцев), а результат России – 70 место (191 год и девять месяцев).

Рейтинг Picodi:

  1. Швейцария – 13 лет и 4 месяца;
  2. Австралия – 20 лет и 1 месяц;
  3. Сингапур – 20 лет и 2 месяца;
  4. Люксембург – 20 лет и 4 месяца;
  5. США – 23 года и 1 месяц;
  6. Канада – 23 года и 6 месяцев;
  7. Дания – 23 года и 8 месяцев;
  8. Норвегия – 24 года и 4 месяца;
  9. Нидерланды – 25 лет и 1 месяц;
  10. Катар – 25 лет и 5 месяцев;
  11. Исландия – 25 лет и 7 месяцев;
  12. Великобритания – 25 лет и 9 месяцев;
  13. ОАЭ – 26 лет;
  14. Германия – 27 лет;
  15. Гонконг – 27 лет и 2 месяца;
  16. Новая Зеландия – 29 лет и 1 месяц;
  17. Ирландия – 29 лет и 3 месяца;
  18. Япония – 29 лет и 5 месяцев;
  19. Швеция – 29 лет и 10 месяцев;
  20. Израиль – 30 лет и 7 месяцев;
  21. Финляндия – 31 год и 1 месяц;
  22. Бельгия – 32 года и 8 месяцев;
  23. Франция – 33 года и 8 месяцев;
  24. Австрия – 37 лет и 7 месяцев;
  25. Республика Корея – 38 лет и 4 месяца;
  26. Кувейт – 43 года;
  27. Пуэрто-Рико – 43 года и 3 месяца;
  28. Саудовская Аравия – 46 лет и 5 месяцев;
  29. Оман – 48 лет;
  30. Испания – 48 лет и 8 месяцев;
  31. Италия – 52 года и 3 месяца;
  32. ЮАР – 56 лет и 11 месяцев;
  33. Чехия – 57 лет;
  34. Тайвань – 58 лет и 10 месяцев;
  35. Кипр – 60 лет и 11 месяцев;
  36. Эстония – 62 года и 6 месяцев;
  37. Мальта – 65 лет и 9 месяцев;
  38. Словения – 66 лет;
  39. Китай – 68 лет и 6 месяцев;
  40. Литва – 74 года и 4 месяца;
  41. Польша – 80 лет и 3 месяца;
  42. Хорватия – 82 года и 4 месяца;
  43. Словакия – 82 года и 8 месяцев;
  44. Ливан – 87 лет и 2 месяца;
  45. Португалия – 87 лет и 2 месяца;
  46. Латвия – 89 лет и 1 месяцев;
  47. Греция – 101 год и 4 месяца;
  48. Малайзия – 102 года;
  49. Венгрия – 104 года и 2 месяца;
  50. Болгария – 106 лет и 8 месяцев;
  51. Румыния – 107 лет и 3 месяцев;
  52. Коста-Рика – 109 лет и 2 месяца;
  53. Панама – 115 лет и 8 месяцев;
  54. Мексика – 135 лет и 8 месяцев;
  55. Индия – 136 лет и 11 месяцев;
  56. Уругвай – 137 лет и 1 месяц;
  57. Чили – 137 лет и 1 месяц;
  58. Босния и Герцеговина – 142 года и 5 месяцев;
  59. Черногория – 143 года и 6 месяцев;
  60. Иордания – 144 года;
  61. Украина – 145 лет и 6 месяцев;
  62. Сербия – 146 лет и 10 месяцев;
  63. Ирак – 148 лет и 7 месяцев;
  64. Таиланд – 149 лет и 6 месяцев;
  65. Ямайка – 150 лет и 8 месяцев;
  66. Гватемала – 165 лет и 3 месяца;
  67. Боливия – 167 лет и 5 месяцев;
  68. Эквадор – 173 года и 4 месяца;
  69. Вьетнам – 189 лет и 4 месяца;
  70. Россия – 191 год и 9 месяцев;
  71. Кения – 193 года и 7 месяцев;
  72. Марокко – 200 лет и 4 месяца;
  73. Северная Македония – 203 года и 10 месяцев;
  74. Молдова – 204 года и 11 месяцев;
  75. Аргентина – 206 лет и 11 месяцев;
  76. Албания – 209 лет и 11 месяцев;
  77. Бразилия – 210 лет и 4 месяцев;
  78. Перу – 214 лет и 4 месяца;
  79. Армения – 215 лет и 4 месяца;
  80. Сальвадор – 221 год и 5 месяцев;
  81. Руанда – 223 года и 8 месяцев;
  82. Турция – 229 лет и 3 месяцев;
  83. Грузия – 230 лет и 2 месяцев;
  84. Беларусь – 231 год и 5 месяцев;
  85. Индонезия – 233 года и 11 месяцев;
  86. Доминиканская Республика – 239 лет и 3 месяца;
  87. Казахстан – 245 лет и 11 месяцев;
  88. Колумбия – 257 лет;
  89. Азербайджан – 257 лет и 1 месяц;
  90. Иран – 258 лет и 6 лет;
  91. Зимбабве – 267 лет и 9 месяцев;
  92. Филиппины – 272 года;
  93. Бангладеш – 284 года и 11 месяцев;
  94. Тунис – 294 года и 2 месяца;
  95. Камбоджа – 313 лет и 1 месяц;
  96. Узбекистан – 318 лет и 4 месяца;
  97. Египет – 322 года и 5 месяцев;
  98. Алжир – 346 лет и 1 месяц;
  99. Непал – 378 лет и 7 месяцев;
  100. Пакистан – 427 лет и 6 месяцев;
  101. Нигерия – 435 лет и 6 месяцев;
  102. Уганда – 515 лет и 1 месяц.